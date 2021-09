Novým zámeckým pánem bude v Protivíně malajsijský král

Stranou zájmu zůstával poslední roky barokní zámek v dolní části protivínského náměstí. Při pohledu skrz masivní železnou bránu je teď ale jasné, že bude jeho podoba podstatně jiná.

Celý komplex už před čtyřmi měsíci obsadili dělníci, kteří jej zvelebují pro nového majitele. Zámeckým pánem bude nyní malajsijský král, jehož rodina chce v Protivíně na Písecku trávit až osm týdnů v roce.



Nad současným majitelem se pozastavují jak místní, tak turisté, kteří sem míří zatím hlavně do krokodýlí zoo, případně do pivovaru.

„Hodně mě to překvapilo. Říkám si, jak přišli zrovna na Protivín, kde toho ve srovnání s jinými místy v kraji až tolik k vidění není. Jen aby v tom nebyl nějaký podfuk,“ vypráví se smíchem Luboš Seidl z Benešova, který do Protivína přijel se svou rodinou na půldenní výlet.



A právě turisty chce vedení města přesvědčit, aby zde zůstávali více nocí a podpořili tím místní podnikatele. Tomu by měla pomoci i obnova zámku, o niž se stará jeho nový majitel, investiční skupina IC Group, která je byznysovým poradcem Malajsijského královského fondu. Celý komplex koupila za 100 milionů korun a další minimálně půlmiliardu do obnovy areálu ještě vloží. Bude v něm i hotel.

„Celý objekt byl 28 let zavřený a slibujeme si, že s jeho zprovozněním vznikne ve městě spousta pracovních příležitostí. Získáme tím také další ubytovací kapacity, které u nás žalostně chybí. Z jedné třetiny bude otevřená i sedmihektarová zahrada, která bude upravená v anglickém stylu,“ vysvětluje starosta města Jaromír Hlaváč.

Práce mají být podle slov investora hotové do roku 2023, první lidé by se do zámku ale mohli podívat už v polovině příštího roku.

„Vybírali jsme z mnoha objektů v celé republice. Primárně jsme hledali stavbu typickou pro českou zemi s historií a napojením na významné české panovníky a rody. Důležitým argumentem bylo i vydané stavební povolení,“ řekla pro ČTK architektka projektu Věra Nagyová z Ateliéru Arch. IC.

Krátce po revoluci měl zámek sloužit jako škola v přírodě, k čemuž také směřovala rekonstrukce z poloviny 80. let. „Byl jsem za posledních 18 let vevnitř několikrát a jsou tam třeba jedny toalety na patře. To se teď všechno vybouralo a vrací se to do původního stavu,“ dodává protivínský starosta s tím, že fond musel zámek koupit od soukromého vlastníka už někdy na jaře letošního roku.

Cílem městského vedení by podle něho mělo být, aby alespoň desetina všech turistů mířících na jih Čech zavítala právě do Protivína.

„Je to pro nás ale také výzva, abychom dokázali my nebo podnikatelé zajistit, aby u nás turisté mohli trávit čas. Fond pod sebe sdružuje asi 40 firem, a ty budou mít určitě své zájmy spustit své záměry i u nás,“ vnímá Hlaváč plusy příchodu královské rodiny do města.

Mají obavy o své bydlení

Ne všichni jsou ale ze změny majitele zámku nadšení. Obyvatelé přilehlých domů sevřených mezi Zámeckou a Chelčického ulicí se totiž obávají, že budou muset opustit své domy.

V nich bydlí asi 18 romských rodin, z většiny starousedlíci. Ti mají s městem uzavřené krátkodobé nájemní smlouvy, jež jim podle jejich slov město neprodlouží.

„Bojíme se, co bude dál. Nikdo z města se s námi o tom nebaví, takže nevíme, jestli budeme muset jít pryč, nebo nás tu nechají. Prý má o naše domy zájem královská rodina, jenže pokud nás vyhodí, nemáme kam jít. V Protivíně ani není kam,“ říká jeden z místních obyvatel, který si nepřál být jmenován. O snahách posílit turismus ve městě na jejich úkor nechce ani slyšet.

Změna majitele výrazně prospěla například v Kolodějích nad Lužnicí. Zde se z ruiny zámečku původně patřícího rodu Vratislavů z Mitrovic stala po rekonstrukci mezi roky 2008 a 2016 půvabná renesanční perla Vltavotýnska.

Podobně zajímavá stavba se nachází také v Libějovicích na Strakonicku, který se v době totality stal místem křížení německých ovčáků s vlky. Místo je dlouhodobě dost zchátralé.

A řada dalších rozsahem i významem podobných památek v Jihočeském kraji nadále strádá. Důkazem může být zámek v Čimelicích na Písecku, který je ve vlastnictví rodu Schwarzenbergů.

Ačkoli v minulých letech majitel Karel Schwarzenberg sliboval, že jej nechá opravit, zatím celá stavba postupně chátrá. I tak by ho ale neměl potkat osud zámku v Želči u Tábora, jejž nechala obec před šesti roky strhnout a na jeho místě vybudovala dům s pečovatelskými byty.