Bytové domy v podzámčí v Protivíně přestaví na kulturní centrum s apartmány

Barokní budova s béžovo-červenou fasádou už je řadu měsíců schovaná pod lešením. Sem tam po zámeckém nádvoří v Protivíně na Písecku projede dělník s kolečkem a z areálu se ozývá zvuk vrtačky. Podobný ruch bude zřejmě v příštím roce i v sousedním areálu takzvaného podzámčí, kde ještě donedávna bydlelo několik převážně romských rodin.

Město ale na podzim loňského roku celý areál prodalo novému vlastníkovi zámku, jímž je malajský královský fond zastoupený společností IC – Central EU Holding SE (dále jen IC Group). Ještě před pár dny v jednom z domků v podzámčí bydleli poslední nájemníci, kteří stěhovali nábytek do nových domovů.

„Už jsme tu zbyli jen my, všichni ostatní mají jiné bydlení. Pár rodinám našlo město náhradní ubytování, ale většina musela z města pryč. Nám prodloužili smlouvu až do konce května, ale domek nejspíš opustíme o něco dříve. Teď to tu akorát vyklízíme,“ vyprávěl před několika dny jeden z posledních obyvatel podzámčí, zatímco odnášel do přistaveného automobilu kus nábytku.

Stejně jako řada dalších usedlíků i on nesl nelibě nucené stěhování. Společnost IC Group totiž plánuje na místě vybudovat obchodně kulturní centrum s ubytováním pro turisty.

„Vůbec se nám nelíbí, jak se k nám město zachovalo. Vyrůstali jsme tu pohromadě celý život a teď jsme úplně rozdělení. Přitom většina rodin se tu o své domky nebo byty celkem dobře starala,“ pokračoval muž.

Podle starosty města Jaromíra Hlaváče (ODS) ale město velké části dotčených nájemníků samo našlo byty. Zbytek si bydlení obstaral sám.

„Nový vlastník se zachoval k městu i nájemníkům poměrně vstřícně. Byť to trvalo čtyři měsíce, tak se to podařilo nakonec vyřešit. Trochu jsme měli obavy, aby se povedlo najít bydlení všem,“ vysvětlil Hlaváč. Dodal, že všechny domy jsou v katastrofálním stavu a město by je z vlastního rozpočtu jen těžko opravilo.

Pokud půjde vše podle plánu, podaří se včas zajistit stavební povolení a památkový ústav záměr posvětí, mohlo by se s rekonstrukcí začít už koncem roku 2023.

„V současnosti celý objekt zaměřujeme a připravujeme potřebné průzkumy. V případě zámku předpokládáme, že budeme hotoví už příští rok, u podzámčí odhadujeme termín dokončení prací na rok 2025,“ upřesnila mluvčí IC Group Tereza Chvojková.

O areál podzámčí projevil při výběrovém řízení zájem i podnikatel Vojtěch Moucha. Nelíbí se mu především cena, za niž město podzámčí prodalo. V areálu chtěl vybudovat mimo jiné muzeum sklářství a včelařství a domy postupně opravovat. Prodejní částka 16,8 milionu korun mu přijde velmi nízká. Navíc má pochybnosti o správném odhadu areálu.

„Ve společnosti, která sumu určila, totiž jako odhadce pracuje starostův syn. Jsem přesvědčený, že posudek je zmanipulovaný, o nezávislosti nemůže být řeč,“ tvrdí Moucha.

Starosta nařčení odmítá

Starosta Hlaváč ale takové nařčení striktně odmítá. „Můj syn v tomto případě žádný odhad nedělal, podle zákona by ani nesměl něco takového dělat. Pak by to byl jasný a doložitelný střet zájmů. To je zkrátka lež. Navíc cena nemovitosti zcela jasně odpovídá jejímu stavu, s posudkem jednoznačně souhlasím,“ oponuje Hlaváč a připomíná, že zastupitelé jednomyslně schválili prodej podzámčí společnosti IC Group.

Do ostré debaty se oba dva dostali už na prosincovém jednání protivínského zastupitelstva, kde Moucha zpochybňoval především cenu a způsob prodeje podzámčí. Zajímal ho především stav nemovitosti, který podle něho nebyl tak špatný, jak starosta prezentuje. Ten mu oponoval s tím, že rekonstrukce by stály okolo 150 milionů korun, na což město nemá peníze.

Moucha nyní také upozorňuje na podivné majetkové pozadí společností, které se v koupi zámku i podzámčí angažovaly. Vítězná firma měla údajně podle něho dříve koupit zámek s 80 tisíci metry čtverečních zahrad od firmy lobbisty Romana Janouška za 100 milionů korun, podle kupní smlouvy to ale bylo pouze 40 milionů.

„Ve vedení těchto a dalších provázaných firem navíc působí Eduard Kučera, který je v předsednictvu dalších 30 firem, a ruský podnikatel Khasan Kuchakov,“ pokračuje Moucha s tím, že vše nasvědčuje tomu, že v IC Group figurují bílí koně kryjící skutečné vlastníky nemovitostí a rekonstrukce tak může skončit katastrofou.

Do podzámčí chtějí investovat 150 milionů

Kučera se navíc v minulosti jako šéf pražské pobočky IC Invest Bank podílel na podezřelém obchodu s respirátory, což vyšetřovala i policie. To ale mluvčí společnosti Chvojková odmítá. Podle ní nic podobného současné i plánované práce nemůže ohrozit.

„Navíc pan Kuchakov vedení společnosti opustil, k dnešnímu dni je vedení složeno z českých manažerů,“ vysvětlila v květnu mluvčí. Kuchakov skutečně podle rejstříku firem vedení IC Group k 11. březnu opustil.

Obavy nemá ani starosta Hlaváč, který navíc podle svých slov nemá právo kohokoli prověřovat. „O kupních cenách v případě zámku nemám žádné informace, nikdo městu nemusel nic předkládat. Navíc dotčené lidi vůbec neznám a nemám ani právo kohokoli lustrovat. Za prodejem podzámčí si stojím a věřím tomu, že IC Group konečně vybuduje ubytovací kapacity pro turisty, které v Protivíně výrazně chybí,“ prohlašuje protivínský starosta.

„Plánované centrum v podzámčí by mělo zahrnout i penzion, apartmány, restauraci, kavárnu a pekárnu. Podzámčí, které tvoří sedm budov s pozemky, je v havarijním stavu. Chceme do něj investovat 150 milionů korun,“ potvrdila už dříve mluvčí Chvojková.