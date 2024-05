Patnáctiletý deváťák Vojta z Prahy je jedním z těch, kteří se letos připravovali na přijímací zkoušky na gymnázium. Štvalo ho, když se musel nazpaměť „šprtat“ věci snadno dohledatelné na webu, případně v atlasu. „Mám zeměpis rád, ale hned v září jsme dostali test na znalost všech 76 okresních měst, přestože od roku 2003 žádné okresy neexistují,“ postěžoval si MF DNES Vojta.

To by se do budoucna mohlo změnit.