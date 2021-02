V českých věznicích je přes 500 nakažených vězňů koronavirem a téměř 400 nemocných zaměstnanců. Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové jde o­ vysoká čísla. Pro případ dalšího zhoršení předjednala pomoc armády a policie. „Je to pro případ, že by se nákaza ve věznicích rozrostla do monstrózní velikosti,“ řekla Benešová.