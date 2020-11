Poslanci schvalují zákon o evidenci skutečných majitelů i náhradní výživné

Opozici vadí, že vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů může Babišovi pomoci v situaci, kdy se podezřením z jeho střetu zájmů zabývají orgány Evropské unie. Ústavně-právní výbor doporučil schválit úpravu, podle níž by skutečným majitelem firem ve svěřenském fondu byl i jeho zakladatel, nebo sporné ustanovení zcela zrušit.



Návrh zákona o náhradním výživném předpokládá, že by ho stát vyplácel za neplatiče alimentů. Když nebudou na dítě placeny alimenty, bude moci rodič, který peníze na dítě nedostává, podat návrh na exekuci. Pokud běží návrh na exekuci, bude pak moci požádat o náhradní výživné. To se bude vyplácet v soudem stanovené výši, maximálně však tři tisíce korun měsíčně. Náhradní výživné se má vyřizovat na úřadě práce a vyplácet se má jen 24 měsíců.

„Neplacení výživného je jedním z nejčastějších trestných činů v České republice,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. „Stát pomáhá tam, kde selhává vymahatelnost práva,“ argumentuje Maláčová.



Poslanci by se mohli dostat také k uzákonění takzvaného chráněného účtu, který by měl pomoci dlužníkům v exekuci. Zvláštní konto by mělo zabránit neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz.