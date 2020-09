Dva vládní poslanci navrhli chráněný účet proti neoprávněným exekucím

„Nezabavitelné částky by neměly být dlužníkovi zabaveny, ale dnes se stává, že zabaveny jsou, protože dochází k duplicitě exekucí,“ uvedl Nacher.



Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny.



„Když totiž člověk přijde i o peníze, které jsou chráněné, to je ta nezabavitelná částka, tak nemůže hradit trvalé platby jako je nájem, sociální, zdravotní pojištění a pak se druhotně dostává do dalších problémů. Jedni věřitelé jsou sice uspokojeni, ale vzniknou věřitelé noví. Stává se z toho never ending story,“ popsal iDNES.cz poslanec ANO Nacher, čemu má návrh, který předložil ve Sněmovně s poslankyní z druhé vládní strany Valachovou, zabránit.

Každý dlužník má mít přitom jenom jeden chráněný účet. Fungovat to v praxi má tak, že zaměstnavatel na něj pošle částku, na kterou už exekutor sáhnout nesmí. Všechno nad to pošle zaměstnavatel dlužníka exekutorovi, který to potom rozdistribuuje věřitelům.

„Dlužník si na chráněný účet nebude moci posílat peníze, které nejsou nezabavitelnou částkou, třeba když prodá auto,“ zdůraznil Nacher. Návrh zpřesňuje i částku, kterou bude mít k dispozici dlužníkův partner, pokud bude obstaven i jeho účet. Půjde o polovinu peněz, nejméně o trojnásobek životního minima.



Poslanci, kteří návrh předkládají, ho projednali s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou národní bankou, Českou bankovní asociací, Exekutorskou komorou, Českomoravskou konfederací zaměstnavatelských svazů, Svazem průmyslu a dopravy, Konfederací zaměstnavatelských svazů a také třeba s organizačí Člověk v tísni.

Návrh nyní posoudí vláda a pak parlament. Nacher a Valachová chtějí, aby Sněmovna schválila novelu občanského soudního řádu ve zrychleném režimu už v první čtení a aby začala platit už od začátku příštího roku.