Poslanci rozhodují o chráněném účtu. Má pomoci dlužníkům v exekuci

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

„Když totiž člověk přijde i o peníze, které jsou chráněné, to je ta nezabavitelná částka, tak nemůže hradit trvalé platby jako je nájem, sociální, zdravotní pojištění a pak se druhotně dostává do dalších problémů. Jedni věřitelé jsou sice uspokojeni, ale vzniknou věřitelé noví. Stává se z toho never ending story,“ popsal iDNES.cz poslanec ANO Patrik Nacher, čemu má návrh, který předložil spolu se sociální demokratkou Valachovou, zabránit.