Poslanci rozhodnou o delším nouzovém stavu. Před Vánoci nutné, říká Blatný

Kdyby nouzový stav skončil před Vánocemi, hrozí podle ministra zdravotnictví zhoršení epidemie v lednu. „Umím si velice dobře představit, že dojde k výraznému vzestupu kontaktů a extrémního obnovení komunitního šíření v populaci. Potom přijdou Vánoce, všichni budeme doma, tam to všichni rozneseme do svých rodin, a začátkem ledna se velice pokojně vracíme do stupně číslo pět,“ řekl ministr ve čtvrtek poslancům výboru pro zdravotnictví.



Nouzový stav je podle Blatného nutný kvůli současným preventivním opatřením proti šíření koronavirové nákazy. „Alespoň některá z nich požadují omezení shromažďování. A pakliže je chceme uplatňovat plošně, nouzový stav je způsobem, jak to dosáhnout,“ uvedl Blatný po jednání vlády, na němž žádost o prodloužení nouzového stavu schválila.

Zatím je nouzový stav schválen do 20. listopadu, platí již od 5. října.

V Česká republice platí podle nového protiepidemického systému (PES) ministerstva zdravotnictví nejvyšší, pátý stupeň rizika šíření epidemie, podle vývoje rizikového skóre by vláda v pátek mohla rozhodnout o posunutí země z fialového do červeného stupně. To by znamenalo od pondělí návrat do škol pro všechny děti z prvního stupně a noční zákaz vycházení by platil od 23 hodin do páté ranní. Nyní platí omezení vycházení již od 21 hodin a teprve od středy se vrátily do škol žáci prvních a druhých tříd.



Poslanci rozhodnou i o nové výši daně z příjmu

Na mimořádné schůzi poslanci rozhodnou také o zrušení superhrubé mzdy, o nové výši daní z příjmu a o zavedení stravenkového peněžitého paušálu jako alternativy k nynějším stravenkám.

Proti sobě přitom stojí návrhy premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše a lídra ČSSD, ministra vnitra Jana Hamáčka. Opoziční občanští demokraté už řekli, že jsou připraveni hlasovat pro Babišův návrh, aby po zrušení superhrubé mzdy odváděli lidé daň z příjmu 15 procent (a z příjmu nad 137 tisíc korun daň z příjmu 23 procent). A to v případě, že nedokážou prosadit svou vlastní představu čisté patnáctiprocentní rovné daně. Babišův návrh má i podporu SPD.

Hamáček předložil vlastní návrh podoby daní po zrušení superhrubé mzdy, navrhl sazby 19 a 23 procent a zároveň zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.



Na třetí mimořádné schůzi by měli poslanci schvalovat zákon o evidenci skutečných majitelů. To Sněmovna odložila v pátek kvůli absenci ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Opozice kritizuje vládní návrh, vadí jí, že by podle něj byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka holdingu, jehož součástí je i vydavatelský dům MAFRA, do nějž patří i internetový portál iDNES.cz, deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Metro, hudební televize Óčko a také rádio Impuls.