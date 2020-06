TOP 09 vadí „pokračující privatizace českého státu do rukou Andreje Babiše“

Avizovala, že spolu s opozicí bude chtít zákon v parlamentu upravit, aby vlastníci byli stále zřejmí a transparentní.„Vadí nám pokračování privatizace českého státu do rukou Andreje Babiše,“ uvedla Pekarová Adamová.

„S podobou zákona nesouhlasíme,“ řekl také předseda lidovců Marian Jurečka.

Kritici premiéra tvrdí, že to, co vláda zamýšlí dát do zákona, mu má pomoci v jeho soukromém sporu kvůli střetu zájmů, protože Babiš má být považován za majitele svěřenských fondů, ale ne za majitele firmy Agrofert, kterou kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů.

Babiš navzdory tomu říká, že mu ministři za ANO nešli na ruku. „Je to nesmysl. Myslím, že právníci to dostatečně vysvětlili. A podsouvat tady, že naši ministři mi jdou s něčím na ruku, to já zásadně odmítám. Myslím, že to bylo vysvětleno,“ uvedl v úterý předseda vlády.

Jelikož sociální demokraté ve vládě zákon nepodpořili, ani poslanci za ČSSD nejsou vázáni zákon podpořit, protože nejde o koaliční návrh. Bez sociálních demokracie a při odporu pravicových opozičních stran bude klíčový postup komunistů a SPD, bez nichž hnutí ANO nemůže zákon v zamýšlené podobě prosadit, pokud ČSSD nezmění ještě názor.