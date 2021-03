KOMENTÁŘ Pavla Pafka: Proč je Marie Benešová ministryně nespravedlnosti

Zeptáte-li se deseti lidí, zda by jejich odměna za práci měla být vyšší, většina odpoví, že si zaslouží víc. Když vám úklidová firma umyje okna, zaplatíte za hodinu 330 Kč. Je to moc, či málo? Pro člověka s dobrým příjmem to nestojí za řeč, žena samoživitelka si je musí umýt sama. Vše, co hodnotíme, musíme vztáhnout k něčemu jinému, jinak je takové hodnocení k ničemu.

Soud žalobu zamítl. Za právní služby advokáta protistrany jí bylo uloženo zaplatit podle advokátního tarifu 489 740 Kč. Znalec z oboru chirurgie dostal za posudek v této kauze 2450 Kč.