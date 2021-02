Bezvýhradně oddán politice KSČ, psala kontrarozvědka o soudci Sovákovi

20:00

Stíhaný soudce Vrchního soudu v Praze Zdeněk Sovák dělal před rokem 1989 mnohé pro to, aby se zalíbil komunistickému režimu a dosáhl rychlého kariérního postupu, což se mu dařilo. Dokládá to jeho personální spis uložený v Archivu bezpečnostních složek. V roce 1979 se Sovák stal zřejmě nejmladším soudcem Nejvyššího soudu ČSR, bylo mu 29 let.