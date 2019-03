Šéf pražských muslimů vyzval k ozbrojování. Ústředí se od něj distancuje

Ústředí muslimských obcí se od jeho chování distancovalo, chce po něm vysvětlení a říká, že jeho slova akorát mohou prohloubit napětí mezi českou společností a muslimy.

„Ve Spojených státech Amerických se lidé běžně ozbrojují a muslimové tam dělají i ostrahu mešit. V tom bychom se měli inspirovat, protože jak je vidět, v islamofobní vlně jsou někteří lidé schopni vzít zbraň a jít střílet. Udělat ostrahu mešit je můj nápad, určitě se to některým bratrům a sestrám líbit nebude, protože mají jiný směr, ale já nechci být pasivní a čekat až terorista vtrhne do mešity,“ říká Kušnarenko.

Video už nyní řeší Ústředí muslimských obcí v ČR. Jeho předseda Muneeb Alrawi MF DNES řekl, že od Kušnarenka chce vysvětlení.

„My se od takových aktivit distancujeme a toto je naprosto nesprávná výzva, zcela špatný krok. Požádáme o vysvětlení jak pana Kušnarenka, tak celou pražskou obec. Ústředí má právo vyloučit každého, kdo by se choval nevhodně a hrubě proti názorům ústředí. Toto je precedens, který musíme řešit, ale znovu opakuji, že se od tohoto kroku distancujeme,“ řekl Alrawi.

Kušnarenko se stal novým předsedou pražských muslimů před měsícem. Ústředí nyní řeší stížnost části věřících, kteří volby napadli. Bývalý prokurátor z Ukrajiny byl od počátku ve volbách favoritem, i proto, že byl v minulosti blízkým člověkem bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha. Toho dokonce zastupoval jako právník, když byl Shehadeh obviněn z podpory terorismu. Shehadeh následně uprchl do Mauritánie a odsud do Jordánska, kde se až do loňského listopadu skrýval. Pak jej zatkla policie. V té době už však veškeré své podnikání převedl právě na právníka Kušnarenka.

Ten tak dnes ovládá například 67 procent Shehadehovy firmy Alminbar, zbylou třetinu vlastní Miroslav Krakovič – konvertita, který byl v roce 2014 zvolen místopředsedou Muslimské obce v Praze.

„Firma Alminbar si pronajímala prostory modlitebny v Opletalově ulici v Praze a poskytovala je muslimské obci,“ říká zdroj MF DNES, vysoce postavený policista. Potvrzuje to i předseda Muslimských obcí v ČR Muneeb Alrawi s tím, že muslimové tehdy nesouhlasili s pronájmem mešity skrze Shehadehovu firmu. Smlouva mezi firmou a muslimskou obcí nicméně uzavřena byla.

Kušnarenko dříve pracoval jako kriminalista a vyšetřoval ty nejtěžší zločiny – těžká ublížení na zdraví a vraždy. Následně se stal prokurátorem a před dvaceti lety odešel do Česka. Jak sám říká, z ekonomických důvodů. V muslimské komunitě však o něm zaznívá, že velmi často zastupuje Rusy, má výborné kontakty na ruském velvyslanectví nebo že je zástupcem kavkazské komunity, která má extremistické názory.