Šéf pražských muslimů Kušnarenko: kontroverzní právník s vazbami na Rusko

„Chodím do mešity, kancelář mám kousek odsud. Vidím, že muslimská komunita je zbytečně uzavřená, vznikají fámy a špatné nálady. To chci změnit,“ řekl v jednom z rozhovorů Kušnarenko, původem Ukrajinec z Oděsy, který před deseti lety konvertoval k islámu. Ve volbách do vedení pražské muslimské obce kandidoval poprvé, a jak sám říkal, cítil podporu muslimů. Čerstvý předseda obce byl ve volbách favoritem a také v nich zvítězil.



Leonid Kušnarenko se narodil 19. října 1975. Do Česka odešel z Ukrajiny před dvaceti lety. V únoru se stal novým předsedou pražských muslimů, k islámu však vychováván nebyl. V rozhovoru pro Prague express řekl, že konvertoval zhruba v roce 2008.

Podle informací, které má na svém Facebooku, Kušnarenko vystudoval právo na ukrajinské Oděské národní univerzitě I. I. Mečnikova. Jak zjistila MF DNES dříve pracoval jako kriminalista a vyšetřoval ty nejtěžší zločiny – těžká ublížení na zdraví a vraždy. Následně se stal prokurátorem.

Nyní má advokátní kancelář v centru Prahy, specializuje se na právo trestní, správní, cizinecké a azylové. Je rovněž soudním znalcem v oboru kriminalistika se specializací na sebeobranu a vedení boje zblízka.

Jako advokát například hájil ruského řidiče, který v centru Prahy usmrtil na Silvestra 2017 při jízdě pod vlivem alkoholu turistku z Kolumbie. Rus byl krátce ve vazbě, po propuštění navzdory poskytnutému slibu a složené milionové kauci odjel do Ruska.

Kušnarenko také hájil cizince ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří byli v roce 2012 souzeni za vyrábění falešných dokladů pro teroristy z Dagestánu.

Vztahy s Ruskem

V muslimské komunitě o Kušnarenkovi tvrdí, že velmi často zastupuje Rusy, má výborné kontakty na ruském velvyslanectví nebo že je zástupcem kavkazské komunity, která má extremistické názory.



Také je vášnivým milovníkem střílení, což vyplývá z jeho fotek na sociálních sítích. Provozuje bojové sporty a s oblibou sdílí všechno, co se o něm v médiích napíše.

Ve volbách byl Kušnarenko favoritem i proto, že byl v minulosti blízkým člověkem bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha. Podle MF DNES ho zastupoval jako právník, když byl Shehadeh obviněn z podpory terorismu. Shehadeh následně uprchl do Mauritánie a odsud do Jordánska, kde se až do loňského listopadu skrýval. Pak jej zatkla policie.

V té době už však veškeré své podnikání převedl právě na právníka Kušnarenka. Ten spolupráci s Shehadehem ukončil a dříve zdůraznil, že je zásadním odpůrcem násilí. „Přestal jsem Sámera zastupovat, protože se jedná o citlivou záležitost. Ale Sámera znám a mám ho rád. Je to charakterní člověk, dobrý muslim. Málokdo ví, že se stará o slepou manželku,“ uvedl například v pořadu Rozstřel.

Kušnarenko dnes ovládá 67 procent Shehadehovy firmy Alminbar, zbylou třetinu vlastní Miroslav Krakovič – konvertita, který byl v roce 2014 zvolen místopředsedou Muslimské obce v Praze. Podle obchodního rejstříku je Kušnarenko také jednatelem a společníkem v Děčíně sídlící společnosti VLG v likvidaci a také jako jednatel firmy Sabelo.

Muslimové se od něj distancují

Objevily se také fotografie, na kterých je Kušnarenko v mešitách zachycen v maskáčích a se vztyčeným ukazováčkem. To je podle některých expertů jeden z poznávacích symbolů stoupenců salafismu – extrémního výkladu islámu. Vztyčený ukazováček pravé ruky používají i ozbrojenci Islámského státu, kteří tím dávají najevo svou oddanost ideologii. Podle jiných výkladů vztyčený ukazováček odkazuje na jediného boha.



Kušnarenko svým výrokem o ozbrojování vyvolal rozhořčení v ústředí muslimských obcích. Ti se od něj distancovali a nyní se bojí reakcí lidí a žádají policii o ostrahu.



„Díky, že se snažíte muslimům ještě víc zkomplikovat situaci. Od té doby, co jsem o Vás slyšela, tak děláte všechno a říkáte všechno možné proti muslimům. Nevím, jestli to děláte schválně nebo ne, ale doufám, že jste svým posledním výrokem zjistil, že muslimy v ČR nereprezentujete. Jinak koukám, že jste rád za každý článek, i když je proti Vám. Tímto jsem asi pochopila, o co Vám přesně jde,“ napsala například na Facebooku Eman Ghalebová, Arabka z Teplic, která je muslimkou známou pro svou společenskou angažovanost.

Leonid Kushnarenko byl 7. února 2019 hostem pořadu Rozstřel: