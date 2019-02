V Rozstřelu vystoupí favorit voleb na pražského imáma Leonid Kušnarenko

Leonid Kušnarenko je pražský právník a aktivní muslim původem z ukrajinské Oděsy. Do pozornosti médií se dostat jako právník bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha obviněného z podpory terorismu.

Ten na něj také před rokem bezplatně převedl ještě před zatčením svojí firmu. Kušnarenko tvrdí, že spolupráci s ním již ukončil a je zásadním odpůrcem násilí.

„Chodím do mešity, kancelář mám kousek odsud. Vidím, že muslimská komunita je zbytečně uzavřená, vznikají fámy a špatné nálady. To chci změnit,“ řekl pro MF DNES ke svojí kandidatuře do vedení muslimské obce.

Volby do vedení muslimské obce se konají každé čtyři roky. Muslimové zvolí sedmičlenné vedení, které si pak zvolí imáma. Voleb se účastní pouze velmi úzký okruh lidí. Přestože v Praze jsou stovky muslimů, volit mohou jen ti oficiálně zapsaní jako věřící. Vzhledem k protimuslimským náladám ve společnosti se však většina z nich nechce nikde registrovat.

K Islámu Kušnarenko konvertoval před deseti lety. V muslimské komunitě se o něm říká, že má dobré kontakty na ruském velvyslanectví a také často Rusy zastupuje. Dříve ještě na Ukrajině pracoval jako kriminalista a vyšetřoval těžké zločiny i vraždy.