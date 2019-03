Ozbrojování je nesmysl, požádal jsem o pomoc policii, říká šéf muslimské obce

Uvnitř muslimské komunity ale hoří více sporů - třeba i ten, zda Kušnarenko byl vůbec legitimně zvolen novým předsedou pražských muslimů a zda na seznamu voličů, kterých byla dohromady jen stovka, nebyla část lidí účelově. Předseda Ústředí muslimských obcí v ČR Muneeb Alrawi odpovídal na otázky MF DNES.

Kontaktoval jste ministerstvo vnitra a policii, aby zvážila ostrahu mešit. Máte po videu pana Kušnarenka obavu, že se situace vyhrotí?

Samozřejmě obavy máme. Ale to už je na policii, aby vyhodnotila, jak reálné jsou. Panu Kušnarenkovi jsem zavolal a řekl mu, že s jeho krokem nesouhlasím. Řekl jsem mu, že v Česku je situace poněkud jiná a co se týče držení zbraní, tak tato výzva je nesprávný krok, protože může rozdmýchat různé nálady.

Jak ono video o ozbrojování vnímá muslimská komunita?

Neslyšel jsem, nedostal se ke mě jeden jediný souhlasný hlas, který by s tou výzvou pana Kušnarenka souhlasil. Obzvlášť v těchto napjatých dnech je ale toto téma velmi citlivé. Nehledě na to, že část muslimů, kteří potřebují zbraň pro svou práci nebo pro svou ochranu, má zbrojní průkaz a nepotřebují rady, aby se ozbrojili. Pan Kušnarenko je jeden z nich. Dotazoval jsem se i vedení pražské muslimské obce, konkrétně pana Vladimíra Sáňky (místopředseda), který mi sdělil, že pan Kušnarenko s nimi neprobral, co plánuje a a byla to tak jen jeho iniciativa.

Čeká jej nějaký trest?

Ta situace je to pro nás absolutní novinka, zopakuji jen to, že neřekl nic protiprávního, ale jeho prohlášení bylo nevhodné. A to z různých pohledů, naše snaha má být uklidnit situaci a spolupracovat se státními orgány. Určitě teď budeme situaci řešit a už jsem požádal pražskou obec samotnou, aby to sami prodiskutovali a řešili to. Zda si to pan Kušnarenko uvědomí či připustí nevhodnost videa, to už je věc jiná. Zatím svůj krok obhajuje. Není to však otázka obhajoby, nikdo jej neobviňuje, my jen říkáme, že to byl nevhodný krok.

Vyloučíte jej?

Možné to je. Nechci tu říct ano ani ne, protože to musí řešit podle pravidel vedení ústředí a musíme si všichni říct, jak závažné jeho jednání bylo. Určitě se o tom ale bude hodně jednat, a i když slovo „trestat“ asi není správné, je potřeba říct, že ten člověk nejednal vhodně. Uvidíme...

Jak vy tedy vnímáte pana Kušnarenka, muže často spojovaného s ruským vlivem, který zastupoval i bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha viněného z podpory terorismu a který na něj převedl své podíly ve firmách?

Já jej příliš neznám a jak říkáte, sem tam o něm slýchám různé věci a spojování s různými vlivy, ale platí presumpce neviny a já nemám žádné důkazy, že by dělal něco protiprávního. V podstatě až poslední dva tři měsíce začínám poznávat způsob jednání pana Kušnarenka. Volili ho ale pražští muslimové před měsícem a je to demokratická volba...

Také ale ty volby část muslimů zpochybnila a chtějí, abyste je jako ústředí prohlásili za neplatné. Právě kvůli volbě pana Kušnarenka.

Ano, to je pravda. Uvidíme, jestli nakonec tedy bude vedení pražské obce takové, jaké je dnes.

To zpochybnění voleb má být podle mých informací právě směrem k hlasům, které získal pan Kušnarenko. Lidé, kteří volby zpochybňují, tvrdí, že část muslimů, která se jich účastnila, se přihlásila účelově. Je to tak?

Já v samotný den voleb jsem na ně chtěl osobně dohlédnout, protože už dopředu se ke mě dostaly podněty upozorňující na možný zásah do výsledku voleb. Průběh voleb byl standardní, ovšem máte pravdu, že námitka, kterou část věřících uplatnila, byla právě kvůli tomu, že nikdo nelegitimoval voliče, kteří přišli a nikdo je „neodfajfkoval“. To se samozřejmě většinou nedělá, každá obec zná své muslimy, ale napadnutelné to je.

Nicméně hlavně ale napadají, kdo se voleb účastnil a zda ti lidé měli vůbec mít volební právo...

Ano, zapsali se tam členové, kteří pak okamžitě po zápisu mohli volit.

Je to běžné? Nebo je potřeba, aby muslim byl na seznamu věřících obce po nějakou dobu a až následně má volební právo?

My máme zato, že musí uplynout určitá lhůta. Tedy minimálně rok, aby mohl volit a minimálně musí být dva roky členem, aby mohl kandidovat.

Byli tito noví členové lidé z okolí pana Kušnarenka, kteří by jej následně volili?

Stěžovatel tvrdí, že ano. Nicméně my to zatím nevíme, musíme řešit, proč se přihlásili, co je to za lidi a jakou měli motivaci. Uvidíme.

Už několikrát jsem od muslimů slyšel, že pan Kušnarenko se chce zviditelnit a že by vás jednou mohl vystřídat...

Samozřejmě kdokoliv, kdo je ve vedení nějaké muslimské obce, může kandidovat do vedení ústředí a vystřídat mě. To je fakt. Já také ty legendy slýchám, nicméně myslím, že krok, který nyní udělal, mu v takové cestě neprospěje a nepomůže. Myslím tím ono video a vyzývání k ozbrojování.