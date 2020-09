Lidé po nás chtějí konzultace. Měly by to hradit pojišťovny, míní lékárníci

O zavedení nového výkonu ve čtvrtek mluvili zástupci České lékárnické komory (ČLnK) na tiskové konferenci u příležitosti Světového dne lékárníků, který připadá na 25. září.

Podle prezidenta ČLnK Aleše Krebse jsou lékárny jediné místo, kde se scházejí informace o všech lécích, které pacient užívá. Kromě léčiv na předpis si totiž může zakoupit preparáty, které nejsou na předpis, nebo může užívat třeba doplňky stravy. „Je spousta věcí, která se nedá odhalit jiným způsobem, než že s lidmi budeme mluvit,“ poznamenal.

Osobní konzultace by se podle něj měly konat kvůli soukromí v oddělené místnosti a trvaly by do půl hodiny. Komora již o zavedení nového výkonu jedná s ministerstvem zdravotnictví. Poslední jednání byla naplánována na začátek září, kvůli situaci s pandemií koronaviru se ale neuskutečnila.

„Aktuálně návrh výkonu čeká na schválení v rámci pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Krebs.

Prezident ČLnK nechtěl předjímat, kolik by lékárny za konzultace dostávaly. Je ale přesvědčen, že by výkon měl být hrazen zdravotními pojišťovnami. Předešlo by se tak podle něj řadě omylů a systému by se tak preventivními kroky ušetřily peníze za řešení následných potíží.

Podle Krebse se zvyšuje s vyšším počtem současně podávaných léků i procento výskytu nežádoucích následků. „Individuální konzultace lékárníka při každém výdeji léčiva pacientovi je výrazným momentem, který ovlivňuje jeho zdravotní stav,“ poznamenal.

Zástupci komory připomněli, že lékárníci mají od června přístup do lékového záznamu pacienta. To jim podle nich umožňuje lidem lépe při léčbě poradit a snadněji případné lékové chyby odhalit.