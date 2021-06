Co má vědět pes od začátku?

První, co učím psa, že ruka je kamarád, a nikoliv nepřítel. Spousta z nich nemají rádi manipulaci rukama jen kvůli přirozenému pocitu, že je ta ruka „kouše“. Přitom to může být hlazení.

Moje zkušenosti říkají, že psi se mezi sebou liší temperamentem, ne inteligencí. Stačí si jen uvědomit, že vnímají svět jinak než my. Pavel Bradáč psycholog psů