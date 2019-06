Pozor na řasy a sinice: první rybníky a koupaliště už hlásí zkaženou vodu

Sinice jsou nebezpečné kromě lidského zdraví i pro živočichy a rostliny ve vodě. Velká koncentrace řas zase může způsobit alergie. „V posledních letech dochází k neúměrnému přemnožení sinic, které jsou nebezpečné jak pro lidské zdraví, tak pro vodní rostliny a živočichy,“ vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu AV ČR.



Ne vždy na pohled zelená voda ukazuje, že v ní jsou sinice, může jít i o řasy. Odlišit řasy od toxických sinic pomůže jednoduchý test. „Naplňte průhlednou láhev až po hrdlo a nechte dvacet minut odstát,“ radí Maršálková.



Pokud se u hladiny vytvořil zelený proužek nebo povlak, který vypadá jako zelená krupice nebo sekané jehličí, ale zbytek vody zůstal čirý, jsou ve vodě sinice. „ Zůstala-li voda zelená, obsahuje řasy,“ dodává. Pomůže také rozhlédnout se po celé vodní ploše, zda není někde viditelný zelený povlak tzv. vodního květu sinic.

Pokud si nejste jistí, opatrně vejděte do vody po kolena tak, abyste nezvířili usazeniny na dně. Pokud si přes zelenou vodu neuvidíte na prsty u nohou, raději dál do vody nechoďte. Kromě přítomnosti sinic je pravděpodobné, že koncentrace řas je tak velká, že by mohla způsobit nepříjemné alergie.