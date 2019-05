Žalobce Kosán, který pomohl exsenátorovi Novákovi z vězení, rezignoval

„Mohu potvrdit, že 24. května byla ministryni spravedlnosti doručena rezignace Ladislava Kosána z­ funkce okresního státního zástupce. Nyní běží výpovědní lhůta, takže končí k 30. červnu,“ sdělil včera MF DNES krajský státní zástupce Radim Kadlček. „Odchází po vzájemné dohodě,“ dodal.

Kosán tvrdí, že ho k rozhodnutí přiměl věk. „Dosáhl jsem nějakého věku a je nejvyšší čas uvolnit pozici někomu mladšímu,“ řekl. Státní zástupci mohou být ve funkci do 70 let, Kosán by tudíž mohl řídit chomutovské státní zastupitelství až do roku 2022. Podle zjištění MF DNES úplně dobrovolný jeho odchod nebyl.

Jedna z pravidelných prověrek na chomutovském státním zastupitelství objevila několik pochybení, která nadřízení Kosánovi vytkli a dali prostor na nápravu, což neudělal dostatečně. Jeho nadřízený Kadlček nechce říct, o jaké konkrétní chyby šlo. Omezil se jen na obecné konstatování: „Nemohli jsme najít společnou řeč, jak řídit úřad.“

„Na každém pracovišti se najdou nějaké nedostatky, to je úplně standardní,“ reagoval Kosán. „Ale k rozhodnutí mě přivedla rodina, můj věk a zkrátka pocit, že by úřad měl vést někdo mladší,“ trval na svém.

Propuštění z vězení

Kosán v minulosti čelil ostré kritice. „Takoví lidé nemají ve státním zastupitelství co dělat,“ prohlásil o ­něm bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán. „Rezignoval na veškeré své povinnosti chránit veřejný zájem a­ ohrozil tak důvěru v nezávislý a nestranný postup státního zastupitelství,“ zlobila se pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Oba reagovali na kauzu z roku 2015. Exsenátor a někdejší starosta Chomutova Alexandr Novák tehdy žádal o podmíněné propuštění z vězení, kde byl kvůli přijetí úplatku 42 milionů korun. Ačkoli jeho žádost předchozí soudy odmítaly, v ­květnu 2015 uspěl. Po odpykání poloviny trestu ho propustil jeho jmenovec, soudce Ivan Novák.

Státní zástupce Kosán tehdy neprotestoval, naopak se po verdiktu soudu ihned vzdal práva na stížnost. Navíc soudu podal návrh, aby uznal záruku motorkářského klubu, který se za Novákovu nápravu na svobodě zaručil, a podle Nejvyššího správního soudu nenavrhoval důkazy a nezabýval se třeba tím, zda záruka klubu není jen účelová.



Státní zástupce Ladislav Kosán (vpravo) na záběrech z března 2016:



VIDEO: Byl jsem dokonale připraven, hájil Kosán postup v kauze exsenátora Nováka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kosán vždy opakoval, že postupoval správně a že Novák splňoval všechny podmínky pro propuštění.



Nejvyšší správní soud ho však potrestal: snížil mu plat o­ deset procent na devět měsíců. Podle nadřízených to však bylo málo a tehdejší krajský státní zástupce Jan Jakovec, jenž označil Kosánův postup v kauze Novákova propuštění za ledabylý, neprofesionální a neobjektivní, opakovaně vyzýval Kosána, aby odstoupil z funkce okresního šéfa. Ten rezignaci několikrát slíbil, ale pokaždé si ji rozmyslel.



Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala na Ladislava Kosána kárnou žalobu, Nejvyšší správní soud ho potrestal (březen 2016):

VIDEO: Bradáčová uspěla. Státní zástupce Kosán zanedbal své povinnosti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odvolávat ho se Jakovec zdráhal, neboť se obával, zda uspěje. Kosán byl totiž při jednání o Novákově propuštění v roli řadového žalobce, nikoli šéfem zastupitelství. Nebyl to však jediný Kosánův incident, který řešil soud. Před lety čelil obžalobě z korupce a několik let byl kvůli tomu postaven mimo službu. Nakonec ho justice obžaloby zprostila a Kosán se mohl na státní zastupitelství vrátit. A zůstane tam i nadále, rezignoval totiž jen na vedoucí post, řadovým žalobcem bude dál.

„Pokusím se ještě nějakou dobu nějaké úkoly plnit, přece jen člověk už to dělá víc než čtyřicet let a je to velmi náročné povolání,“ dodal.