Soudce dostal podmínku. Úplatek neprokázán, policie prý pochybila

Jak dostat klienta z vězení 15. 11. 2015: Advokát Josef Doucha a chomutovský soudce Ivan Novák si telefonují. Domlouvají se, že se další den sejdou v Chomutově. 16. 11. 2015 v 7:30: Doucha podává osobně na podatelně Okresního soudu v Chomutově žádost o podmíněné propuštění odsouzeného Tomáše Maliny. Malinu přitom v té době zastupuje jiný obhájce – advokát Daniel Tetzeli. V 8:01 volá soudce Novák Douchovi a řeší spolu podání žádosti. “Dej to, polož to na podatelnu,” říká soudce. “Už je,” odpovídá mu advokát. “Už je? V kolik hodin jsi to tam dával?” zajímá Nováka. Když se dozví, že v 7:30, dodává: “Dobrý, dobrý.” Doucha se na konci hovoru ujišťuje: “Tak už není třeba jinak teda?”, na což mu soudce odpovídá: “Ne, všechno v pořádku.” 3. 12. 2015: Na toto datum je nařízeno veřejné zasedání, na němž má být projednána Malinova žádost o podmíněné propuštění z vězení. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, který má výhrady k Novákově práci, si na stejný den volá problematického soudce na osobní schůzku. Novák proto veřejné zasedání s Malinou překládá na 4. prosince.

4. 12. 2015: Soudce Novák zamítá žádost Maliny o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Podnikatel nenastoupil do vězení dobrovolně, musela ho tam dodat policie, což je podle soudce překážka, aby žádosti vyhověl. Novák ale také může být po schůzce se svým nadřízeným obezřetnější, neboť ví, že je jeho práce pod drobnohledem. Odsouzený Malina si na místě podává stížnost, týž den ji však jeho obhájce Tetzeli bere zpět. Tím se rozhodnutí stává pravomocným. Advokát Doucha volá soudci Novákovi, chce ho navštívit.

5. 12. 2015: Advokát Doucha a soudce Novák se setkávají na chomutovském náměstí u jedné z tamních prodejen. 6. 12. 2015: Doucha zasílá Novákovi sms zprávu ve znění: Ivane, ze včerejšího dne mi dochází, že sis zřejmě nesprávně vyložil moji odměnu. Znám tvé postoje a vážím si možnosti s tebou konzultovat otázky, na které máš jako dřívější prokurátor, advokát a nyní soudce pro mě cenný pohled.

V dalších dnech pak Doucha řeší s Malinou, který ho ustanovil svým právním zástupcem, a se soudcem Novákem, kdy podat druhou žádost o podmíněné propuštění a to včetně hodiny podání: 9. 12. 2015 (středa): V telefonickém hovoru avizuje advokát Doucha soudci Novákovi, že něco pošle, když říká: “Jo, já myslím, že v pondělí bych něco poslal”. Novák na to reaguje: “Jo, jo, jo.” Na závěr hovoru Doucha ještě připomene: “V pondělí něco šoupnu do pošty.” 11. 12. 2015 (pátek): Doucha během dne volá soudci: “Ráno to tam bude v těch 7:30.” Téhož dne se soudce Novák dotazuje vedoucí oddělení výkonu trestu odnětí svobody na chomutovském soudu, kdo je na řadě pro přidělení žádosti o podmíněné propuštění. Novák totiž nemá tuto agendu na starost sám.

14. 12. 2015 (pondělí): V 7:30 podává Jakub Malina (syn odsouzeného Tomáše Maliny) osobně v Chomutově na soud druhou žádost svého otce o podmíněné propuštění. Ta je doplněna o nabídku záruky Tělovýchovné jednoty Praha-Pankrác. V 10:09 volá advokát Doucha soudci, aby ho informoval, že žádost byla podána, a ptá se: “Myslíš, že se to zvládne i bez toho státního zástupce?” Soudce Novák odpovídá: “Já nevím, uvidíme.” Advokát říká: “Kdyby jo, tak budu strašně rád.” Soudce odvětí: “Tady jde o to, že holky už mají nařízeno, uvidíme, takhle ti to nemůžu říct.” Doucha na to reaguje pobídnutím soudce: “Zkus to.” 16. 12. 2015: Soudce se s advokátem Douchou setkává v jedné z chomutovských prodejen. 18. 12. 2015: Soudce Novák volá Douchovi, aby ho upozornil na komentář k § 6 trestního řádu, kde je uvedeno, co všechno musí obsahovat nabídka záruky občanským sdružením. Soudce také advokáta upozorňuje na to, že žádost je podaná podle starého znění zákona. Doucha soudci vysvětluje: “Já jsem to opisoval z něčeho, víš.” Advokát pak telefonuje vedoucímu oddílu nohejbalu TJ Pankrác Luboši Albrechtovi. Ten se chce za odsouzeného Malinu zaručit. Sděluje mu, že se za ním bude muset ještě stavit, protože potřebuje doplnit nějaké údaje. Následně je upřesňuje a korespondují s tím, co požadoval soudce Novák. 22. 12. 2015: Doucha volá vedoucímu nohejbalistů, s nímž jedná jako se zástupcem občanského sdružení ohledně doplnění žádosti o zápis z výboru. Advokát komunikuje s odsouzeným Tomášem Malinou a sděluje mu požadavky na doplnění žádosti. V telefonátu s Malinou zazní, že jde o doporučení spřízněné advokátní kanceláře. 29. 12. 2015: Soudce Novák posílá Douchovi přesné instrukce, jak má žádost vypadat, aby byla posouzena jako žádost sdružení a nikoliv jako žádost odsouzeného. Malina totiž může ze zákona podat tuto žádost znovu až za šest měsíců. Na TJ Pankrác se nyní tato lhůta nevztahuje. Podle soudce je nutné žádost doplnit tak, aby bylo jasné, že o Malinovo propuštění žádá nohejbalový oddíl. Advokát pak volá vedoucímu oddílu a instruuje ho, jak má žádost vypadat.

30. 12. 2015: Soudce a advokát se scházejí v Chomutově v hotelu U dvou medvídků. Téhož dne je Douchovi ze soudu zasláno vyrozumění o konání veřejného zasedání. Proběhne 7. ledna 2016.

31. 12. 2015: Žádosti o podmíněné propuštění podané po tomto datu již soudce Novák nesmí řešit. Nadřízení mu tuto agendu odebrali. Novák má projednat žádosti, které mu byly přiděleny do konce roku 2015. Mezi nimi je i ta, která se týká Maliny.

2. 1. 2016: Advokát Doucha se ptá vedoucího oddílu nohejbalu, jestli se mu podařilo sehnat razítko a podpisy. 4. 1. 2016: Prostřednictvím datové schránky je k Okresnímu soudu v Chomutově doručen dodatek k žádosti o Malinovo podmíněné propuštění včetně pozměněného návrhu zájmového sdružení. 5. 1. 2016: Advokát Doucha doplňuje do podané žádosti zápis z mimořádné schůze oddílu. V 18:21 Doucha telefonicky informuje soudce Nováka, že to poslal. 7. 1. 2016: Probíhá druhé veřejné zasedání ohledně propuštění Maliny z vězení. Senát soudce Nováka žádosti vyhovuje. Státní zástupce Ladislav Kosán se vzdává stížnosti. Rozhodnutí je díky tomu pravomocné. Malina je propuštěn z vězení. Později sděluje Douchovi, že by ho rád pozval na skleničku a že celou akci ještě shrnou. Advokát klientovi do telefonu říká, že „má něco přinést“. Malina odpovídá, že „to ještě nemá pohromadě a že to přinese večer“. 8. 1. 2016: Propuštěný podnikatel Malina se setkává s advokátem Douchou. 9. 1. 2016: Doucha se schází se soudcem Novákem na parkovišti v Jesenici u Prahy, dále jedou každý svým vozem do Dolních Břežan, kde krátce posedí v malém občerstvení. Po odchodu z prodejny s delikatesami jezdí soudce chvíli po okolí a poté se do prodejny vrací. Pak odjíždí na schůzku se ženou, které dluží peníze, a předává jí 80 tisíc korun v hotovosti.

Peníze po jeho odjezdu zajišťuje policie, fotí si je a ženě je vrací.