Soudce Novák odmítá, že propustil milionáře z vězení za úplatek od advokáta

Podle obžalovaných je kauza vykonstruovaná. Před soudem v úterý doplnili své předchozí výpovědi. Soud bude pokračovat v pátek výslechem dalších svědků a čtením listinných důkazů, rozsudek ale ještě nevynese.



Novák a Doucha čelí obvinění od roku 2016. Případ podmínečného propuštění se týkal podnikatele Tomáše Maliny, jenž si odpykával trest za závažnou hospodářskou kriminalitu. Doucha v úterý u soudu řekl, že měl zájem, aby Novák o podmínečném propuštění rozhodoval. Bylo to ale proto, že znal jeho dřívější právní stanovisko k případu. „Podařilo se nám odstranit věci, které doktor Novák v první, neúspěšné žádosti vytýkal. Pokud by i nadále v případu rozhodoval on, mohl jsem si být téměř jistý, že to dopadne dobře. Ale k tomu, aby to rozhodoval právě Novák, jsem žádné kroky nečinil,“ řekl Doucha.



Oba obžalovaní přiznali, že spolu o případu komunikovali. Doucha se u Nováka informoval ohledně termínu podání žádosti o podmínečné propuštění tak, aby se k soudu dostala co nejdříve. „Já jsem mu poradil, kdy žádost má podat. Nemohl jsem ale dopředu vědět, zda budu v tom případě rozhodovat já či někdo jiný,“ řekl u soudu Novák. Podle obžaloby ale právě podáním žádosti v konkrétní čas mohli Doucha s Novákem obejít systém přidělování žádostí o podmíněná propuštění tak, aby v konkrétním případě rozhodoval právě Novák.

Ze schůzky s Douchou krátce po podání žádosti si měl Novák odvézt 80 000 korun. V úterý u soudu řekl, že peníze měl u sebe už před schůzkou, aby je vrátil ženě kvůli neuskutečněnému prodeji bytu. Policie u ní později peníze opravdu našla.

Soudce Adrian Matúš vyslechne ještě například Douchova klienta Tomáše Malinu. Další jednání u karlovarského soudu je naplánováno na 15. února, znovu se pak sejde zřejmě v druhé polovině měsíce.