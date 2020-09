Zápach Sava, kašel tuberáka i covidové prsty. Nemocní popsali nákazu

V minulých měsících se ukázalo, že koronavirus není jenom obyčejná chřipka, protože způsobuje celou řadu symptomů. „Z toho, co víme, může docházet ke ztrátě čichu nebo k omezení kvality čichu a chuti, které může přetrvávat delší dobu, třeba až několik měsíců,“ uvedl například virolog Pavel Plevka.

Symptomů koronaviru je celá škála, liší se intenzitou i trváním u jednotlivých pacientů. Zatímco někdo po pozitivním testu během karantény uklidí celý byt, jiný se zcela nezotaví ani po měsíci. A příznaky se můžou lišit i s věkem; například u starších lidí lékaři pozorují i jiné potíže, jako zažívací problémy, dezorientovanost či extrémní únavu.

Ztráta čichu přišla až po několika dnech

Lehčí průběh nemoci měl například čtyřiadvacetiletý Jiří z Kladna. „První den se mi postupně rozjela horečka, až 38,6 stupně. Druhý den jsem k tomu začal lehce pokašlávat. Ani s paralenem se mi ale nepodařilo snížit teplotu pod 38 stupňů,“ popisuje. Třetí den šel na test a ve frontě i kvůli dvouhodinovému výpadku systému stál celkem pět hodin.



„K večeru už začala horečka mizet, kašel ale zůstal. K tomu se přidala i bolest svalů a kloubů. Čtvrtý den už horečka ustoupila a zůstala jen bolest kloubů a suchý kašel. Pátý den byl stejný,“ uvedl.

Problémů s čichem si začal všímat až šestý den. „Úplně jsem o něj nepřišel, ale cítím tak desetinu toho, co předtím. Jídlo skoro necítím, ale zkoušel jsem čichat k voňavce, a tu slabě ano,“ dodává. Nyní doufá, že se jeho stav bude už jen zlepšovat.

Jako bych cítila Savo

Osmatřicetiletá Veronika se nakazila v práci, kde nikdo z přítomných viditelné známky nemoci neměl. „Druhý den poté jsem ještě neměla žádné příznaky, ale všimla jsem si změny čichu – jako bych se nadýchala Sava,“ popisuje. Myslela si, že pouze cítí všudypřítomnou dezinfekci.



„Čtvrtý den jsem ještě byla běhat, po běhu mě začalo škrábat v krku a jako bych měla mít rýmu. Paradoxně se mi běželo velmi dobře,“ vypráví. Pátý den už ji dostihla výrazná únava a nepřestávalo divné vnímání čichu. Mezitím i její kolegyně hlásily podobné obtíže.

Situace se zhoršila o víkendu, kdy se přidaly bolesti hlavy a dutin, ačkoli se jí rýma nespustila. Kašel měla podle svých slov jen asi jeden den. „V pondělí přišla ztráta čichu a chuti, to už bylo podezřelé,“ říká. Poté šla ona i její kolegové na test, který u všech, kteří byli ten den přítomni, potvrdil pozitivitu.

Čich se Veronice postupně vrátil asi 14 dní poté. Nyní už je to třetí týden a ona má stále mírné bolesti hlavy, nemá kašel ani rýmu, jen ji trochu tíží na prsou. „Občas mi přijde něco zkažené, divně to chutná. Cítím, že se víc zadýchávám. Teplotu jsem neměla vůbec. K nakažení došlo nejspíš těsně před prvními příznaky, a tudíž to nikdo nemohl tušit. Já osobně jsem už nikoho nenakazila, což je velmi zvláštní, když vezmu v potaz, jakou úspěšnost měla nákaza v práci,“ konstatuje.

Suchá kůže po vyléčení

„První příznaky jsem cítil 12. března, to jsem začal pokašlávat. Bylo to jen občas, necítil jsem se nijak špatně. Když jsem večer přišel z práce, přišlo mi, že mám horké čelo a není mi úplně dobře,“ popsal Jiří N., který byl mezi prvními nakaženými.

Dodává, že se téměř jistě nakazil v práci. Druhý den mu vystoupala teplota, kašel se o něco zhoršil. Následující den měl teplotu 37,5 a kašel ještě o něco prudší. Nejhorší stav zažil na konci týdne, kdy si naměřil 39 stupňů a do toho ještě bojoval s kašlem, který u něj přetrval.

Poté následovala rekonvalescence a dlouhé čekání na negativní výsledek. Po negativním testu ale přišly tři pozitivní. Přitom mu kašel odezněl zhruba za dva týdny a on už se podle svých slov cítil dobře, nekašlal, neměl teploty ani ztrátu chuti. Dvou negativních testů se dočkat až 19. dubna, více než měsíc od nákazy.

Že jsou příznaky velmi individuální, potvrzuje i on: „Moje kolegyně třeba nekašlala vůbec, já zase jak tuberák. Někdo zase ztratí čich a chuť, já ne. A jiného bolí klouby, mě ale ne,“ říká.

Stejně tak se liší i protilátky po uzdravení. „Řekli mi, že po pěti měsících už je na 90 procent mít nebudu, přesto mi je bohudík ještě naměřili. Doktorka z odběrového místa na krev a plazmu mi pak říkala, že je to zřejmě tím, že jsem měl koronu déle. Každý je fakt nemá, tak jsem klikař,“ podotýká.

Od vyléčení ale eviduje problémy s pokožkou. „Mám o dost víc lupů, sušší ruce, na jednom prstu na noze malou ‚bouli‘, přesně jak uváděli na internetu ty ‚covidové prsty‘,“ popisuje. A jeho zkušenost se suchou či drsnější kůži sdílejí i další vyléčení pacienti.

Zažívací potíže a dezorientovanost

Zhoršené zažívací potíže, rostoucí tlak, mírnou dezorientovanost a jen lehký kašel měla devětasedmdesátiletá Marie S. z Karlovarska.

Dcera, která se o ni stará, situaci konzultovala s praktickým lékařem po telefonu. I kvůli strachu z možné nákazy koronavirem se rozhodla s matkou nejít přímo do ordinace. „Jenže její stav se začal zhoršovat, nakonec skončila v nemocnici,“ popisuje dcera.

Najednou se přidaly i dýchací obtíže a seniorka měla horečky. Po sérii vyšetření přišel výsledek: paní Marie trpí onemocněním covid-19. A to přesto, že její počáteční příznaky ničemu takovému nenasvědčovaly.

Začalo to kolísavou teplotou

Sedmatřicetiletá Věra z Prahy se nakazila v létě v zahraničí. „Vrátili jsme se 30. srpna, 1. září jsem se cítila divně, pobolívala mě hlava, ale jinak nic zvláštního,“ říká. Z práce proto raději šla domů, kde si naměřila zvláštní fluktuující teplotu – mezi 35 a 37,5 stupni. „Měnilo se to strašně rychle, tak jsem myslela, že mám rozbitý teploměr,“ vzpomíná. Poté jí ale vyšly pozitivně testy na koronavirus.



„Nemoc se projevovala ve vlnách. Hlavní znak byla úporná bolest hlavy rezistentní na Paralen a následně i Ibalgin. To trvalo třeba 3 dny v kuse,“ doplňuje. Čtyři dny od prvních příznaků úplně ztratila čich a chuť.

„Nyní už se mi zdá, ze začínám zase něco cítit. Vypadá to, že z akutní fáze se už asi vyhrabu. Ale velmi mě znepokojují články o trvalých následcích na srdci, plicích a nervové soustavě,“ říká.

