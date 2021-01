Husovu kázání bychom rozuměli, i jeho vulgarismům, říká etymolog Rejzek

Napsal jste knihu o lidové etymologii. Můžete ten pojem vysvětlit?

Lidová etymologie je založená na tendenci mluvčích přizpůsobovat si slova, která jim jsou neznámá. Oni vlastně slyší slovo, které si nedokážou zařadit – nejčastěji to bývají slova cizí –, a pokud mají příležitost, pak si ho „přitáhnou“ k nějakému českému slovu. Někdy změní jeho formu, ale někdy ji ani měnit nemusejí. Třeba když většina lidí uslyší slovo hřbitov, předpokládá, že to souvisí se slovem hřbít. Přitom to slovo ve skutečnosti vzniklo ze staroněmeckého frīthof, které přešlo do češtiny, a protože čeština až do 14. století neměla f, bylo přejato v podobě břitov. A blízkost tohoto slova se hřbít byla tak svůdná, že mluvčí si výslovnost přizpůsobili a jednoduchým přesmykem a přidáním h vznikl hřbitov. Takových případů existuje spousta.