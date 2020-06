12:00 , aktualizováno 12:00

Vozíčkář, invalida, slepec, hluchoněmý a další. Dosud běžně užívané výrazy označila příručka z úřadu obmudsmana za nevhodné. Slova chce nahradit výrazy, které budou „více respektující“. Třeba spojením člověk pohybující se na vozíku. To je jen malá ukázka toho, jak se mění čeština. Podle jazykovědkyně z Ústavu pro jazyk český Kamily Smejkalové jsou některé změny žádoucí, jiné, třeba ty genderové, neuspějí. Proč? „Nebude to dáno tím, že by někdo nebyl ochotný, ale prostě narazí na jazykový systém,“ míní.