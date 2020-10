Ferjenčíka zajímalo, kdy budou biliony z těžby lithia, které slibovalo ANO

Ferjenčík řekl, že jde o peníze, ze kterých šéf hnutí ANO Andrej Babiš slíbil financování modernizace státu. „Měl na předvolebních billboardech, že nenechá ČSSD ukrást těchto dva tisíce miliard stejně jako OKD. A já bych se chtěl tedy zeptat především pana ministra, dva tisíce miliard pro naše lidi, které pan Andrej Babiš osobně slíbil, že nenechá ČSSD ukrást stejně jako OKD. To byly vaše předvolební billboardy v roce 2017. Tak já se chci zeptat pana Havlíčka, kdy už tedy těch dva tisíce miliard připluje do státního rozpočtu a pomůže zasanovat tu koronavirovou krizi?“ ptal se Pirát.

Vicepremiér za ANO mu opáčil, že ambicí státu bylo získat pod kontrolu České republiky lithium pod Cínovcem. „Podařilo se to tím, že společnost ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti získala kontrolu nad společností, která měla všechny licence,“ opáčil mu Havlíček. Je podle něj otazník nad tím, zda se podaří lithium vytěžit. „Nicméně ta šance tam je, protože je ho tam s největší pravděpodobností skutečně hodně,“ uvedl Havlíček ve Sněmovně.

Ferjenčíka jeho odpověď neuspokojila. Zajímalo ho jednak, kolik za získání kontroly ČEZ zaplatil, a opakoval dotaz, kdy lze očekávat peníze, když se podaří těžbu rozjet. „Z volební kampaně hnutí ANO to na mě skutečně působilo dojmem, že těch 2 tisíce miliard prostě leží na stole a stačí jenom zabránit sociálním demokratům, aby je nesebrali a někam nezašantročili jako to OKD a může to být příjem státního rozpočtu,“ řekl Pirát.

„Tak z toho je vidět možná určitá řekněme investiční a podnikatelská nezkušenost,“ opáčil Havlíček. „To, že má stát určitou hodnotu, to ještě neznamená, že ta hodnota bude zúročena například do státního rozpočtu během půl roku, roku nebo dvou let,“ řekl vicepremiér.

A pak vypukla hádka mezi poslanci. „Já jsem rád, že tady pan ministr potvrdil, že hnutí ANO v předvolební kampani manipulovalo lidmi,“ přidal se k Ferjenčíkovi jeho kolega, Pirát Tomáš Martínek.

Dehonestace interpelací, pubertální, zlobil se Feranec

„Tak já jsem z toho dotčeného kraje, kde jsme údajně zneužili tuto tematiku před volbami. A já si myslím, že jsme to udělali dobře,“ bránilo své hnutí poslankyně za ANO Věra Procházková.

To, co tady kolegové předvádějí, neumím si představit větší dehonestaci institutu interpelací než tady předvádíte. Svoje pubertální nápady. Stěžujete si na dehonestaci a sami to provádíte, abyste si to mohli dát na Facebook,“ obořil se na Piráty poslanec ANO Milan Feranec.

„Tohle byl hlavní volební slib ANO, který byl zcela klíčový v závěrečné fázi volební kampaně. Podle výzkumu to přitáhlo hnutí ANO někde mezi pěti a deseti procenty voličů právě od sociální demokracie, která měla těch dva tisíce miliard ukrást podle těch vašich billboardů. A já se teď ptám, kdy ty peníze uvidí naši občané. A vy říkáte, že je to nějaká pubertální dehonestace interpelací. To si ze mě děláte legraci?“ opáčil mu Ferjenčík.

Kritizoval, že ANO slibovalo dva tisíce miliard a dnes není schopno říct datum, kdy z toho bude nějaký příjem pro státní rozpočet.

Ferjenčík: Skončil Sobotka, skončí Kalousek i Babiš

„Vy jste také jezdili autobusem a slibovali jste, koho všeho zavřete, že. Vězeňský autobus Pirátů. Já se nechci k tomu plně vracet. Takže ono se to zatím naštěstí nestalo, zatím nerozhodujete, koho zavřete. Obávám se dnů příštích, až jednou skutečně ty svoje sliby naplníte,“ pokračoval v přestřelce poslanec ANO Feranec.

Poslední slovo v parlamentní hádce o lithium a obecně o předvolební sliby měl ale Ferjenčík. „Pointa našeho autobusu byla v tom, kteří lidé podle nás mají skončit v politice. Pan Sobotka skončil, a my jsme rádi, pan Kalousek skončí, a my jsme rádi. A po příštích volbách skončí i pan Babiš. A taky budeme rádi,“ zakončil Pirát slovní přestřelku.