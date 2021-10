Liberální demokraté se snaží zavést totalitu, řekl poslanec za SPD Foldyna

„Pro jednání budeme hledat partnery a budeme poukazovat na to, že ti takzvaní liberální demokraté nejsou žádnými demokraty, ale snaží se nastolit totalitní systém řízení,“ trefil se do některých politických subjektů.



Svůj prostor ve Sněmovně si jeho partaj chce vynutit například obstrukcemi. „Já si myslím, že těch 500 tisíc voličů, kteří volili SPD, si to zaslouží. Chceme ty věci vysvětlovat, za předpokladu, že ta diskuse bude mít nějakou úroveň. Pakliže nám bude toto vystupování znemožněné, tak jsou atributy demokratického fungování parlamentu, jako jsou obstrukce. Dokážeme v takových chvílích parlament zablokovat,“ uvedl Foldyna.

Jako bývalý člen ČSSD se Foldyna vyjádřil také k výsledku této strany v nedávných volbách. „Je to smutné. Opravdová sociální demokracie má opodstatnění v politickém spektru. Zavinili si to ale sami. Zlikvidovat takto starou politickou stranu, to jen tak někdo nedokáže,“ řekl Foldyna, podle kterého by ani jeho zapojení ve volbách za tuto stranu osudu ČSSD nepomohla.

Hnutí SPD, které bylo ve volbách úspěšnější, je ve zprávě ministerstva vnitra označené jako extremistické. Podle Foldyny však hnutí Tomia Okamury nejeví žádné prvky extremismu tak, jak jsou definovány v různých politologických učebnicích.

„To, že má SPD jiný názor a říká ho nahlas, je-li toto od liberálních demokratů jako extremismus, potěš pánbůh. Extremismus u SPD žádný není. Jsme registrovaní jako ostatní politické strany. Kdybychom naplňovali skutkové podstaty extremismu, tak by nás zakázali. Bylo by to v rozporu s demokracií, s naší ústavou,“ dodal poslanec.