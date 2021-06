Poslanec Foldyna označil homosexuály za devianty. Není to urážka, bránil se

V Partii se řešil výrok premiéra Andreje Babiše, který minulou neděli ve videu Čau lidi řekl, že se Piráti snaží ve společnosti prosadit polyamorii. To však host za Piráty, pirátský poslanec Jan Lipavský označil jako nepravdivé tvrzení.

Na to reagoval poslanec Jaroslav Foldyna z SPD. „Ve výboru pro evropské záležitosti jsme projednávali zprávu Evropské komise a já jsem byl zpravodajem té zprávy, která říká, že jakási LGBTQ+ komunita bude Evropskou komisi preferována,“ řekl Foldyna. Jaký dokument přesně myslel, ale neřekl.

„To je takové upozornění, co k nám přijde, že bude Evropskou komisí preferováno jejich zaměstnávání, to znamená devianti, od slova deviace, což je pojem pro jinou cestu sexuální, politickou... Takže tito devianti budou zaměstnáváni přednostně z peněz daňového poplatníka,“ tvrdil v pořadu Foldyna. „Co písmenko, to jiná deviace. To, že se někdo cítí bezpohlavní, by se mělo léčit,“ dodal.

Urážka? To jsem nevěděl, tvrdil Foldyna

Takové označení pro homosexuály, bisexuály a celkově lidi z LGBTQ+ komunity se však nezdálo ostatním hostům, a to Pirátovi Lipavskému i poslankyni Miroslavě Němcové z ODS.

„Slovo deviace má v české společnosti negativní konotaci. Můžeme se bavit o tom, proč to tak je, ale faktem je, že to tak je. Nikdy bych neřekla o někom, kdo je jiný než já, že je deviant. Pokud není prokázáno expertizami, že skutečně je nějak psychicky vyšinutý natolik, že toto slovo by na něj pasovalo,“ poučila Foldynu Němcová.



Ten se hájil, že o negativním vyznění slova nevěděl. „Já jsem nevěděl, že to je urážka. Deviant je od slova deviace. Na Wikipedii (veřejná online encyklopedie, pozn. red.) jsem našel slovo deviace jako označení pro jinou cestu, kulturní, politickou, sociální. Čili nevidím v tom žádnou nadávku, to bych si nedovolil,“ hájil svou volbu slov Foldyna.

Poslanec však nemluvil tak úplnou pravdu, o negativním významu slova se na webu píše. Přímo na Wikipedii stojí, že v sociologii slovo deviace znamená „odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Tato odchylka od normy může být negativní (častější užití), ale i pozitivní“.

Němcová varovala, že to nejhorší v kampani před říjnovými volbami do Poslanecké Sněmovny teprve přijde. „Kampaň má ještě předzahřívací kolo, všechno nejdůležitější, co budou chtít politické strany v kampani sdělit, si nechají na konec do finále. To bude až po prázdninách,“ řekla Němcová v Partii Terezie Tománková na CNN Prima NEWS.