Chyby se staly. Vláda mohla dělat nějaké věci razantněji, říká Hamáček

Dovolte mi citovat váš příspěvek na sociální síti: „Lidi, neblázněte, zůstaňte o svátcích doma, i když bude krásně! Vydržme to, prosím. Pomlázku si užijeme příští rok!“

To je rok starý tweet, ano.

Tuto sobotu jste měl v Právu rozhovor s titulkem „Vydržte do 12. dubna, pak rozvolníme“. Takže za rok budete psát na sociální sítě další podobný příspěvek?

Jsem přesvědčen, že už ne. Před rokem nikdo nečekal, že epidemie bude trvat takhle dlouho. Bojují s ní všechny státy světa, takže Česká republika není výjimkou. Když jsem byl celý ten rok tázán, jak to vidím, říkal jsem, že dokud nebude proočkována celá populace, budeme s epidemií muset nějakým způsobem žít. Říkal jsem, že to bude život s tygrem v kleci. Takže mám pocit, že jsem lidem nic nezastíral.