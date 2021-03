Petříček: Odejít z vlády by bylo prázdné gesto, po volbách s ANO končíme

Z posledních průzkumů veřejného mínění nevychází ČSSD příliš dobře. Strana, kterou v minulosti volilo přes 30 procent Čechů, se momentálně pohybuje na hranici pěti procent nutných pro vstup do Poslanecké sněmovny. „V preferencích si bohužel nevedeme dobře. I proto si myslím, že musí přijít změna,“ říká v Rozstřelu Tomáš Petříček.

Vláda se utápí v mikromanagementu

Podle Petříčka se vláda během pandemie zbytečně utápí v mikromanagementu a chybí ji vize, co bude dál. A v tom by podle něj měla hrát ČSSD zásadní roli. „Lidé od nás očekávají, že jim představíme, jak bude po covidu. Jak znovu zajistíme, aby měli občané v životě stabilitu, jistoty a hlavně naději,“ míní.

Podle ministra uspíšil covid společenské změny a upozornil na řadu rizik. „Mění se trh práce. Mění se to, jak pracujeme a jak jsme zaměstnaní. Přichází práce na home office a různé flexibilní úvazky. Musíme zajistit lidem ochranu, i když pracují z domova. Zajistit jim stabilitu v životě.“

Poslední rok podle místopředsedy ČSSD ukázal, že mezi námi existují obrovské nerovnosti. „Třeba mezi možnostmi jednotlivých žáků a studentů zapojit se do distanční výuky. Pro sociální demokracii i všechny levicové strany musí být zásadní, aby nezáleželo na tom, jestli chodíte do školy v Praze, Plzni v Chomutově nebo Šumperku.“

„Děti prostě mají mít stejné možnosti a příležitosti. Chceme lidem nabídnout alternativu ke stávajícím stranám a koalicím, ukázat jim, že někdo myslí na budoucnost lidí a chce jim naslouchat,“ míní Petříček.

Odchod z vlády by byl prázdným gestem

Ministr zahraničí je přesvědčen o tom, že ČSSD musí jít do voleb s novou vizí i novými lidmi. „Pokud bychom chtěli jít do voleb znovu s tím samým jako v minulosti, tak si myslím, že to skutečně nevrátí důvěru veřejnosti sociální demokracii. Osobně chci nabídnout na sjezdu alternativu,“ avizuje.

Petříček není příznivcem toho, aby ČSSD v tuto chvíli kvůli rozporům s Andrejem Babišem opustila vládu. „Nejsem příznivcem prázdných gest, teď už musíme dotáhnout tuto spolupráci do konce. Ale po volbách musí sociální demokracie nabídnout úplně jinou podobu politiky. Musí spolupracovat s jinými partnery. Takže si nedokážu představit, že bychom pokračovali v nějaké koaliční spolupráci s hnutím ANO,“ tvrdí šéf diplomacie.

ČSSD teď dojednává předvolební spolupráci se Stranou zelených, některými představiteli odborů i s dalšími menšími levicovými stranami. „Předpokládám, že se na nějaké spolupráci domluvíme. Ale podle mě bychom měli aktivně oslovit také lidi z občanské společnosti, zdravotně postižené, prostě ty, kteří trochu tiše a neviditelně v této době trpí mnohem více než před pandemií.“

Kdy bude očkovací pas?

V Rozstřelu hovořil Tomáš Petříček také o chystaném očkovacím pasu. „17. března má Evropská komise předložit návrh, jak by to mohlo v praxi fungovat. To, že řada států je připravena o tom vést debatu, je podle mě pozitivní. Pro nás je důležité zajistit, aby to nikoho nediskriminovalo a aby skutečně nevznikaly dvě kategorie občanů. Očkované a neočkované.“

„Musí to být co nejjednodušší, měl by to být digitální pas, ale musí se zajistit velmi důkladně ochrana osobních údajů. Nesmí to být zneužitelné a v neposlední řadě bychom měli zohlednit to, aby alternativou k očkování byl negativní test, a to pro případ, že se někdo k očkování ještě nemohl dostat nebo jej nemůže absolvovat ze zdravotních důvodů.“

A bude očkovací pas platit jen v EU nebo po celém světě? „Zatím nás čeká debata uvnitř Evropské unie. Teď je důležité, abychom se mohli vrátit k běžnému cestování mezi státy EU. A není to jenom kvůli dovoleným, ale především kvůli tomu, aby lidé mohli jezdit snadněji za prací. Aby mohli podnikatelé dojednávat kontrakty, aby mohla probíhat zahraniční obchodní jednání, ale také aby byla možnost navštívit své příbuzné v zahraničí.“

A co Sputnik, čínská nebo indická vakcína?

Teprve když se pas podaří prosadit v EU, může se vést diskuse i o jeho rozšíření do dalších států. Povedou se také diskuse o tom, zda bude pas uznávat i jiné vakcíny, než uznává Evropská léková agentura, třeba ruská vakcína Sputnik V nebo čínská vakcína. „V první fázi asi budeme chtít, aby se minimálně uvnitř Evropské unie uznávaly vakcíny, které schválila EMA.“

„V případě třetích států je to samozřejmě velmi zásadní otázka, protože řada zemí bude očkovat vakcínami místní výroby,“ upozorňuje ministr. „Týká se to například Indie, která používá svou vlastní očkovací látku a je velkým farmaceutickým hráčem. V případě ruské vakcíny Sputnik V, jsem rád, že už si výrobce zažádal o registraci u Evropské lékové agentury.“

„Rozhodně odmítám, abychom očkování politizovali,“ tvrdí Petříček. „Pojďme to brát jako něco, co nám má umožnit návrat k normálnímu životu. Tudíž hledejme cestu konstruktivně, abychom během několika měsíců mohli mít snadnější život.“

Petříček v Rozstřelu hovořil i o svých sporech s prezidentem Milošem Zemanem, o jeho rozdílných postojích k dostavbě Dukovan i o tom, zda se má na výstavbě nových reaktorů podílet Rusko.