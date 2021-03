Místopředsedkyně Pirátů: Netajte čísla o promořenosti, poté nouzový stav zvážíme

Piráti si podle Richterové uvědomují, že situace v ČR je stále vážná. Nemocnice jsou plné, počty nově nakažených lidí neklesají tak, jak se předpokládalo. „Nouzový stav je ale bianco šek, který premiérovi bez jasných čísel a prognóz nemůžeme poskytnout,“ říká pirátská poslankyně Olga Richterová.

Kolik Čechů už se promořilo?

Piráti proto požadují přesná data, která by měla jasně dokázat, že vláda nemůže v následujících dnech a týdnech bez nouzového stavu, pouze s účinností omezeného pandemického zákona, přijímat účinná opatření. „Zatím jsme od premiéra tato data nezískali. Vyděsilo mě, že on sám nepředstavil ani náznakem, podle jakých čísel a modelů se řídí. Ve středu k tomu budeme mít schůzku s panem ministrem zdravotnictví Janem Blatným,“ podotkla.

„Chceme, aby nám ukázal, jaké jsou dva vládní modely, hrubé scénáře, odhady vývoje,“ říká poslankyně. „Protože já se odmítám smířit s tím, že nám předseda vlády neřekne ani hrubý vývoj na příštích 14 dní. To prostě není v civilizované zemi možné,“ myslí si Richterová.

A která konkrétní data Piráti od vlády požadují? „Chybí nám třeba čísla promořených. Pro předvídání rychlosti šíření epidemie a pro případné uvolnění je prostě nezbytné vědět, kolik lidí už má nějakou míru imunity. Jestli to je šest milionů promořených nebo jen jeden milion,“ vysvětluje.

„Byl tady na jaře pokus o studii. Ale testovací skupina při něm byla vybrána nevhodně, na základě dobrovolnosti. Teď je potřeba vybrat skupinu lidí zcela náhodně, a tak zjistit míru promořenosti. Zní to možná méně zásadně, ale pro rychlost šíření infekce to je naprosto klíčové vstupní číslo,“ míní Richterová.

Proč dostatečně nesekvenujeme?

„Dále chceme po vládě přehled nových zachycených mutací na našem území,“ navazuje poslankyně. „Tedy aby se investovalo do sekvenace. U nás Státní zdravotní ústav podle všeho sekvenuje jednotky vzorků denně, ale kdybychom sekvenovali zhruba jedno procento vzorků, tak bychom měli lepší přehled o tom, jaké mutace u nás jsou a co zhruba čekat.“

Podle Richterové bychom měli postupovat podobně jako ve Velké Británii, která sekvenuje zhruba pět procent vzorků a v plánu mají až deset procent. Kromě toho Piráti požadují plošné a bezplatné PCR testování pro všechny občany. „Jednou za týden až 14 dní. A to prostě proto, abychom byli schopni pandemii po těch velice přísných opatření, co nyní panují, dostat dlouhodobě pod kontrolu. Dobrovolná vakcinace totiž bude ještě nějakou dobu trvat a my tohle považujeme za klíčové,“ tvrdí.

Richterová se v Rozstřelu vyjádřila i k rostoucím preferencím Pirátské strany. Poslankyně nechce poslední průzkum společnosti Kantar, podle kterého by koalice Pirátů a STAN mohla získat ve sněmovních volbách 34 procent hlasů,přeceňovat. „Já jsem v tomhle směru člověk pokorný, prostě nelze říkat, že jedno číslo znamená všechno.“

Budoucí ministryně práce?

„Na druhou stranu, žiji v této zemi a chci, aby se tady dobře žilo i mým dětem. Proto bych byla ráda, abychom soustředili na dlouhodobější výhledy. A protože kroky současné vlády považuji často za krátkozraké, tak doufám, že budeme mít šanci ukázat, jak řídit stát lépe. Že pro budoucnost je podstatné řešit věci, jako jsou vzdělávání, exekuce, dluhové pasti a bydlení.“

Pokud by koalice Pirátů a STAN uspěla, aspiruje Olga Richterová na post ministryně práce a sociálních věcí v nové vládě. Už má připravené odborné zázemí, které se stále rozšiřuje. „V nejbližším kruhu spolupracovníků mám 9 konkrétních týmů, ten čítá 75 lidí. V širším týmu je až 150 lidí. Takže jsme připraveni. A to nejen co se programu týče, ale i z pohledu lidské základny.“

Richterová se v Rozstřelu zamyslela i nad tím, kdo by pro koalici Pirátů a STAN byl nejpřijatelnějším vládním partnerem, odmítla povolební spolupráci s ANO, hodnotila mimo jiné i rychlost očkování v České republice, mluvila i o tom, zda Piráti podporují premiérův návrh na úřední maturity a zmínila tři zásadní chyby, které Babišova vláda podle ní během pandemie udělala.