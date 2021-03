Asijská dravost drtí plíživý socialismus EU, říká ekonomka a šestinásobná maminka

Největší obavy má ekonomka v současné době z plíživého socialismu, který přichází z Bruselu. „Dobu před rokem 1989 si ještě kupodivu pamatuji a nechce se mi do ní vrátit zpátky. Rysy začínají být shodné v mnoha oblastech,“ tvrdí.

„Covidový rok 2020 i ten letošní tomu hodně nahrály,“ pokračuje Šichtařová. „Lidé jsou totiž zavření doma v karanténě a jsou hodně vystrašení. Tudíž jsou samozřejmě daleko ochotnější věřit levicovým řešením. Pravověrný socialismus přichází, ale tentokrát nikoliv z východu, ale z Evropské unie,“ řekla.



Důkazem jsou podle ekonomky návrhy, které se na české scéně v poslední době stále častěji objevují. Jedním z nich je podle ní nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), podle něhož by se lidé na home office měli solidárně dělit o část mzdy s lidmi, kteří nemohou pracovat.

„To je celé špatně. To celé je založeno na myšlence, že vezmeme peníze lidem, kteří si je umí vydělat, a dáme je do rukou těch, kteří si je vydělat nemohou nebo to nezvládají. A tím čerpáme hodnoty z místa, kde vznikají, do míst, kde se pouze spotřebovávají. Odbourává se tím jakákoliv ekonomická motivace,“ míní ekonomka.

„Vyrobíme tím armádu lidí, kteří by třeba něco zvládli, ale navenek demonstrují, že nezvládnou nic. A tato schopnost se začne stávat v očích politiků i veřejnosti jakousi výhodou nebo zásluhou. No a vnímat neschopnost jako zásluhu, to asi každý cítí, že není pravé ořechové,“ tvrdí Šichtařová.

Ekonomku překvapuje, že něco podobného prohlásil představitel parlamentní pravicové strany. „Pravicová strana by něco takového neměla nikdy z úst vypustit. Otázkou je, jestli je ODS stále ještě pravicovou stranou, jestli pravicovou stranu v parlamentu vůbec máme. A pokud ano, tak si potom pravděpodobně pan senátor vůbec neuvědomil, co říká.“

Chudneme kvůli socialistickým nápadům

Podobně zhoubné jsou podle Šichtařové i návrhy na pětitýdenní dovolenou nebo čtyřdenní pracovní týden. Pokud přijde s návrhem pětitýdenní dovolené přímo zaměstnavatel a nejde o povinnost vynucenou zákonem, nevidí v tom ekonomka zásadní problém.

„Je to opět stejná myšlenka solidarity a přečerpávání peněz z míst, kde vznikají, do míst, kde se jenom spotřebovávají. Protože my tím vlastně vezmeme další pracovní sílu zaměstnavatelům. Ti mají platit stále stejné mzdy, ale dostanou za to méně práce a menší výkon,“ myslí si ekonomka.

„A tyhle peníze máme dát lidem, kteří budou jenom neproduktivně sedět doma. Jak to ekonomiku podpoří? Když uvaříte menší hrnec špaget, jak jím nakrmíte více lidí? Při zapojení méně zdrojů nikdy nemůžete vyrobit víc. To jsou všechno nápady socialistů, kvůli kterým neustále chudneme více a více,“ konstatuje Šichtařová.

Asie nás bude ekonomicky kolonizovat

„Nacházíme se v situaci, kdy asijské země, které si s žádnou takovou věcí, jako je čtyřdenní pracovní týden, nezahrávají,“ varuje ekonomka. „Teď postupně přebírají veslo a začínají nás v podstatě kolonizovat. A ten kdysi rozvinutý svět? Amerika už není, co byla. Ani Evropa. Afriku si parcelují hlavně asijské země, zejména Čína.“

„A kdo vydělal na roku koronavirové pandemie? Přece právě Čína. To je aktuálně jediná země světa, která opravdu velmi prudce roste. Dokáže navyšovat svoji průmyslovou výrobu, no a pochopitelně toho velmi dobře využije nejenom geopoliticky, ale také ekonomicky,“ předpovídá.

„Evropa se postupně propadává právě proto, že není konkurenceschopná s asijskými zeměmi, které prostě pracují více. Mají méně toho „sociálna“. Evropa s nimi není schopná držet krok a bohužel to jednou pocítíme všichni. Teď si hrajeme na socialismus, ale až nás začnou ekonomicky kolonizovat asijské dravé země, tak se nám to moc líbit nebude.“

Markéta Šichtařová v Rozstřelu hovořila také o odhadu letošního růstu HDP, o nebezpečí inflace i o tom, zda během pandemie České republice pomohla skutečnost, že nepoužívá euro, ale svou vlastní měnu.

Roste nám „generace tupců“

A jak tráví ekonomka roční koronavirovou uzávěru s manželem a svými šesti dětmi? „Samozřejmě to je komplikovanější, než když jsou děti ve škole. Na druhou stranu jsou naše děti docela samostatné. Ale hlavně je to pro mě nápor na vztek. Protože vidím, jak děti neumí to, co by měly umět. Vidím, jak je jejich generace mnohem méně vzdělaná a informovaná než kdysi generace naše v jejich věku.“

„To, že nejsou děti ve škole, z nich vychovává, s prominutím, generaci tupců, kteří se nechají velmi snadno ovládat,“ obává se ekonomka. „Ne že by byly hloupější ve smyslu nižšího IQ. Ale zkrátka se u nich nevyvíjí logické myšlení a nerozvíjí se u nich schopnost kritického uvažování. Nebudou schopny diskutovat, a to je velice nebezpečné do budoucna, protože mladí lidé se stanou velmi snadno ovladatelnými.“

A co vedlo známou ekonomku a jejího manžela k tomu, že si pořídili tolik dětí? „Minimálně v jednom případě to byla nehoda,“ usmívá se Šichtařová. „Ale rozhodně nejde o nějakou rodinnou tradici. Já sama mám jednoho sourozence, stejně jako můj manžel. A už vůbec to není nějaké náboženské přesvědčení nebo něco podobného.“

A jak se Šichtařová s dětmi učí? Pamatuje si jména všech ratolestí? Musí si je přepočítávat, když někam jede autem? A mají její děti stejné ekonomické a politické názory jako ona? I o tom mluvila v Rozstřelu.