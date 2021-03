Slovensko je v hluboké krizi, Sputnik byl poslední kapkou, říká šéfredaktorka

Jednou z posledních kauz, která rozdělila současnou slovenskou vládou, je spor o využití ruské vakcíny Sputnik V. Zatímco ministerský předseda Igor Matovič nákup Sputniku obhajuje, dva koaliční partneři premiérova hnutí OlaNO, kontrakt odmítají.

Sputnik byl poslední kapkou

„Sputnik byl asi takovou poslední kapkou nebo rozbuškou. Není to jediný důvod, proč hrozí vládní krize. Ale po sporech, ke kterým došlo už před tím, pohár prostě přetekl,“ komentuje Šimková.

Zda spory uvnitř vlády přerostou v rozpad čtyřčlenné vládní koalice záleží podle šéfredaktorky na Igoru Matovičovi. Situace je podle ní stejně nevyzpytatelná jako samotný premiér. „Abychom věděli, co se bude dít, museli bychom se dostat do premiérovy hlavy. Podle mě je reálné, že ke změnám ve vládě dojde. Aby se vláda rozpadla a vznikla nová, tak by musel skončit premiér, nebo by musel odejít jeden z koaličních partnerů.“

„Minulý týden to vypadalo reálně. Otázkou je, zda odejde jeden nebo dva menší koaliční partneři. Tedy centristické hnutí Za ľudí a liberální strana SaS,“ popisuje situaci Šimková. „Každá z těchto možností je reálná. Ale nejpravděpodobnější je, že vláda bude nadále většinová, tedy tvořená minimálně třemi stranami, a že dojde jen k dílčí rekonstrukci kabinetu.“

Ruská vakcína se testuje na zvířatech

„Ale tohle se z hodiny na hodinu mění,“ podotýká. Reálnější je podle Šimkové to, že odejde z koalice strana Za ľudí, kterou před posledními volbami založil exprezident Andrej Kiska a jíž se kvůli nákupu Sputniku bouří poslanecký klub.

A kdy se podle šéfredaktorky začne Sputnik na Slovensku aplikovat? „V tuhle chvíli se u nás testuje na zvířatech,“ upřesňuje. Pokud kompletní testy dopadnou dobře, mohlo by se ruskou vakcínou očkovat u našich východních sousedů během několika týdnů.

„Mezi lidi by měl jít bez schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a bude na odpovědnosti každého lékaře, zda Sputnik podá svým pacientům,“ konstatuje šéfredaktorka.

Pro Slováky představují vakcíny geopolitickou záležitost. „Část Slováků věří ruské vakcíně a část ostatním očkovacím látkám. A věřím, že část lidí by se Sputnikem nechala naočkovat bez toho, aniž by vakcína měla jakékoliv povolení,“ tvrdí Šimková. Podle posledních průzkumů se podpora vakcíny Sputnik na Slovensku pohybuje kolem 50 procent. V ČR ji věří jen desetina občanů.

Únava z pandemie i Matoviče

Slováci jsou už podle šéfredaktorky z pandemie unavení a otrávení. „To platí asi o celém světě. Ale na Slovensku je to tak, že je společnost rozladěná, že neustále vidí nějaké konflikty, že země nemá jednotné vedení, pokyny. Pravidla se mění, není tu naděje že se to zlepší a zlepšení není nikde vidět, i když se opatření snažíme dodržovat,“ analyzuje.

„U nás ale nejen že všichni obviňují ze špatné situace vládu,“ míní šéfredaktorka. „U nás se obviňují i lidé uvnitř vlády. Jako by naší zemi chybělo vedení. Premiér Matovič tvrdí, že za to může Richard Sulík (předseda SaS, pozn. red.). Nazývá ho hrobařem, který má za sebou tisíce mrtvých lidí. Sulík zase obviňuje Matoviče, že situaci nezvládá. Do toho vstupuje prezidentka, která je v konfliktu s premiérem, protože by podle ní měla komunikace fungovat jinak,“ dodává.

Pellegrini působí státnicky, víc než Matovič

Na pandemické krizi podle šéfredaktorky nejvíce vydělal opoziční lídr, bývalý premiér a současný předseda sociálnědemokratické strany HLAS Peter Pellegrini, který se po posledních volbách politicky rozešel s kontroverzním Robertem Ficem a jeho stranou SMER.

„Popularita premiéra je velmi nízká, kleslo v preferencích i jeho hnutí OLaNO. Peter Matovič ztratil obrovskou podporu veřejnosti. Podporu naopak získává expremiér Peter Pellegrini a jeho sociálnědemokratický HLAS. On má ale výhodu v tom, že nemusí vlastně nic dělat a preference mu rostou.“

Pellegrini se podle šéfredaktorky od Matoviče liší svým stylem komunikace. „Působí více státnicky, více s rozvahou. Matovičovi vyčítá, že je v konfliktu se zemí a s občany. A do jisté míry má pravdu.“

Pellegrini se chová vůči současnému premiérovi velmi podobně jako česká opozice vůči vládě Andreje Babiše. Příkladem může být Pellegriniho nesouhlas s nouzovým stavem na Slovensku. Pellegrini si uvědomuje, že jinak než restrikcemi proti covidu-19 bojovat nelze, ale nesouhlasí s nouzovým stavem proto, že konkrétní opatření nebyla Matovičovou vládou dostatečně vysvětlena.

„Igor Matovič prostě dělá obrovské komunikační chyby,“ myslí si Šimková. „Neposunul se do role premiéra, který mluví k národu. Sám si spravuje Facebook, kde dokáže zveřejnit během několika hodin kvanta statusů, v nichž na všechny útočí. Od obyčejných lidí až po politické protivníky.“

Stabilní podpora prezidentky

Vysokou podporu veřejnosti si i během pandemie udržuje prezidentka Zuzana Čaputová. „Snaží se komunikovat rozvážně. Několikrát apelovala na vládu a koaliční politiky, aby zvážili způsob, jakým se mají oznamovat opatření. Že by premiér měl více komunikovat s vědeckou obcí,“ vysvětluje.

„Prezidentka vede aktivně diskusi o pandemii,“ tvrdí šéfredaktorka. „Na jaře do řešení vstupovali slovenští vědci. Navrhovali opatření. Na podzim si to ale pod sebe vzal přímo premiér, který se sice na vědce odvolává, ale nikdy nedokáže říct jejich konkrétní jména.“

„Matovič situaci velmi politizuje. Oproti tomu Zuzana Čaputová s vědeckou obcí aktivně komunikuje. Podporuje ji, dělá s nimi tiskové konference. Byly dva silné momenty krize. V jednom z nich prezidentka vyzvala Igora Matoviče, aby předal řízení pandemie někomu jinému, což premiér odmítl,“ vysvětluje Šimková.

„A podruhé vyzvala k tomu, aby skončil ministr zdravotnictví, který má velmi blízko k premiérovi, jen si jeho odchod nepřeje. A to se u Matoviče nesetkalo s dobrou odezvou. Zuzana Čaputová komunikuje rozvážně a dá na stanovisko odborníků a nedělá zbrklá prohlášení,“ komentuje šéfredaktorka.

Kolaps zdravotnictví

Slovenský zdravotní systém má podle Šimkové horší kondici než ten český. „Docházejí nám lůžka a chybí nám lékaři. Nápor byl enormní. Poskytuje se pouze akutní péče a limity jsou v mnoha směrech překročené.“

„Máme tu rozšířenou britskou mutaci a do nemocnic se dostávají i mladší lidé, o které není možné se postarat. Jeden z místních známých matematiků prohlásil, že tu máme Bergamo, ale nejsme u toho s kamerami. Je tu taková situace, že nemocnice si musejí vybírat, koho připojí a koho nepřipojí na plicní ventilaci. Část pacientů má prostě smůlu.“

Probíhá na Slovensku očkování podle představ veřejnosti? Jak vypadá místní lockdown? A jsou i na Slovensku zavřené obchody a je omezený pohyb? I o tom hovořila v Rozstřelu šéfredaktorka slovenských Hospodářských novin Marcela Šimková.