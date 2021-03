Stačilo. Proti Matovičovi vystoupil Kuciakův bratr, koalice se otřásá

„Už toho bylo dost, pane premiére. Snažíme se vyhýbat politice, jak umíme, ale vnímáme ji. V poslední době se nám zdá, že už to zašlo až moc daleko. Útočení tragédií našeho Janka a jeho Martinky všude kolem, na kolegy z koalice, dokonce i na novináře, to je něco, co už strávit neumíme,“ napsal v úterý na Facebook Jozef Kuciak.

Bratr zavražděného novináře tak reagoval na Matovičův poslední výrok, kterým se vyjadřoval k rozkolům ve své vládě. Současný stav přirovnal k pádu kabinetu premiérky Ivety Radičové, v němž stejně jako dnes figurovala koaliční strana Svoboda a solidarita (SaS). Tehdy moc v zemi ovládl Robert Fico.

Éru spojenou s bezbřehým působením organizovaného zločinu loni ukončil až Matovičův nástup. „Mafie Slovensko zničila. Zemřeli novinář a jeho snoubenka jen proto, že si někdo svého času řekl, že euroval je důležitější, přestože byl dva dny po pádu vlády schválen,“ zavzpomínal současný předseda vlády na kauzu, která Radičovou odstavila.

Pozapomněl už dodat, že ke zmíněnému výsledku přispěl i on sám, protože podle Denníku N hlasoval stejně jako SaS, kterou za to dnes kritizuje. Hlavně jejího předsedu Richarda Sulíka napadá pravidelně celý rok, co už vláda funguje. Ovšem právě pokus hodit na něj i vraždu investigativního novináře už byl pro Kuciakovu rodinu poslední kapkou.

„Ve jménu celé naší rodiny vás žádám zvažovat slova, která o ‚tom novináři‘ řeknete, a hlavně tím neútočit na koaliční kolegy a už vůbec ne na Jankovy kolegy - novináře. Přispějete tím jen k návratu toho, co tu bylo a co už nechceme. Děkujeme,“ dodal Kuciak.

I na slovenské novináře totiž Matovič rád doráží. Kritické výroky si neodpustil ani při výročí reportérovy smrti, od které 21. února uplynuly tři roky. Premiér tehdy zhodnotil kvalitu médií s tím, že jsou „povrchní, často zaujatá, často povýšenecká“.

Výroky i nákup Sputniku znovu lomcují koalicí

Vztahy ve slovenské vládě jsou na bodu mrazu dlouhodobě a i výroky o zodpovědnosti SaS za Kuciakovu smrt se na nich podepsaly. Krátce po Matovičově tiskové konferenci se předsednictvo nejmenší koaliční strany Za lidi sešlo, aby rokovalo o svém dalším působení v kabinetu.

Předsedkyně této partaje Veronika Remišová a ani její stranická kolegyně a ministryně spravedlnosti Mária Kolíková pak nepřišly na středeční zasedání vlády a Remišová oznámila, že si domluvila schůzku s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. S tou se chce sejít také Sulík. I jeho strana se v úterý radila o své budoucnosti. A nyní žádá rekonstrukci vlády.

Pád vlády a předčasné volby si ovšem údajně nepřeje. Turbulentní vývoj by měl ve středu odpoledne okomentovat i zbývající koaliční partner, strana Jsme rodina pod vedením Borise Kollára. Vyjádří se k němu také Matovič.

Necitlivá slova však nejsou jediným důvodem vládních sporů. Koalicí otřásá také velký nákup ruské vakcíny Sputnik V. Matovič si kontrakt prosadil spolu s ministrem zdravotnictví Markem Krajčím a společně pak letadlo s první dodávkou přivítali na letišti v Košicích. Premiér říká, že dva miliony dávek z Ruska objednal proto, aby zachránil životy Slováků, a že geopolitika v tomto případě nesmí hrát roli.

Vakcína proti koronaviru ovšem v Evropské unii stále není schválená a část koalice se tak postavila proti jejímu nákupu a masovému používání. Veřejnost také pobouřila informace, že by za podávání látky pacientům měli být zodpovědní sami lékaři. Spekuluje se navíc o tom, zda lidé očkovaní Sputnikem budou mít nárok na evropský očkovací pas, o jehož vzniku se nyní v EU jedná.

Tuto otázku zmínil i slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok, který veřejně zkritizoval mimo jiné vliv, jaký má propagování ruského výrobku před látkami od ostatních firem. „Je zjevné, že tato vakcína už není jen vakcínou, je to nástroj hybridní války. Tento politický nástroj nás rozděluje doma, rozděluje nás v zahraničí. Prostřednictvím tohoto nástroje se vykresluje EU jako něco, co selhává,“ uvedl Korčok.

Dodal, že ho rozrušilo, s jakou radostí Sputnik přivítala domácí komunita odpůrců očkování a dezinformační scéna, „do jejíhož čela se postavil muž s plexisklovou maskou na tváři“. Tím je předseda Směru-SD Fico.

Před podáváním neregistrované látky ovšem varuje i prezidentka. Na Instagramu uvedla, že respektuje rozhodnutí dobrovolníků nechat se Sputnikem očkovat, ale masivní používání vakcíny podpořit nemůže. Zkritizovala také, že by se měla odpovědnost přenést na lékaře. „Není tu žádná zodpovědná autorita, která by její bezpečnost garantovala,“ uvedla s tím, že se takový postup neprojeví do důvěry Slováků v očkování.



„Stali jsme se teprve druhou zemí EU (po Maďarsku), která udělila použití vakcíny Sputnik V výjimku. Tento krok není projevem odvahy či důkazem diplomatického úspěchu, je to spíš rezignace na pravidla, kterými se i v medicínských otázkách řídíme a která garantují nejvyšší standardy bezpečnosti pro lidi,“ dodala Čaputová. Té vadí i vítání vakcíny na letišti a další rozbíjení koalice.