Nová éra ve slovenské justici. Přichází muž, jenž stál proti Kočnerovi

Na volbu generálního i speciálního prokurátora se upírala pozornost slovenských médií i veřejnosti dlouho předtím, než nakonec nastala. Po vraždě novináře Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové se totiž na světlo světa znovu dostaly vazby tamního podsvětí na justici.

A jak moc jsou obě sféry propojené, se ukazuje dodnes. Zlom přišel s volbami, které loni na konci února se slibem zatočit s mafií vyhrálo hnutí OLaNO současného premiéra Igora Matoviče.

„Oba prokurátoři jsou velmi důležité osoby celého justičního systému. Pokud se to podaří, přinese to velkou šanci, že bude úspěšný i boj proti mafii,“ řekl tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz slovenský politolog Pavol Baboš.

Jako první se Slováci dozvěděli jméno nového generálního prokurátora. Stal se jím expert na ekonomickou kriminalitu Maroš Žilinka. V prosinci ho jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Nový šéf důležitého úřadu slíbil, že z něj vybuduje „důvěryhodnou instituci, která stojí na straně zákona, spravedlnosti a slouží ochraně veřejného zájmu“.

Prokuratura má na Slovensku silné postavení hlavně v trestním řízení, generální prokurátor může dávat pokyny nižším složkám prokuratury. „Chci ujistit, že zůstanu věrný svému znamení, kterým je lev. Ať se bojí ti, kteří nemají čisté svědomí. Ať se bojí ti, kteří porušovali zákon,“ řekl Žilinka. Prezidentka pak pronesla, že musí skončit éra, kdy se „zákon uplatňoval jinak proti běžným lidem a jinak proti vlivným osobám, kterým se díky konexím dostávalo speciálního přístupu“.

Při volbě v parlamentu Žilinku podpořila většina koaličních i opozičních poslanců. Krátce před jmenováním se však kvůli jeho údajným kontaktům s politiky objevily pochybnosti, zda je tím správným kandidátem. Žilinka však popřel, že by za něj někdo u zákonodárců loboval. Sám také kdysi politiku okusil, když jako státní tajemník působil na ministerstvu vnitra.

Speciální prokurátor: advokát z Harvardu, ale i politik

Druhou významnou postavou slovenské justice pak je speciální prokurátor. Tím se stane známý advokát Daniel Lipšic. V pátek jej slovenští poslanci 79 hlasy zvolili na jedno sedmileté období. Sedmačtyřicetiletý právník nahradí Dušana Kováčika, kterého na podzim zatkla policie a obvinila jej ze založení zločinecké skupiny a korupce.

Speciální prokuratura dohlíží na vyšetřování trestných činů, které pak projednává Specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinku. Jde například o nejzávažnější kriminální kauzy, korupční případy či extremistické delikty. V Pezinku se projednával i případ vraždy obou mladých lidí z února 2018. Hlavního podezřelého Mariana Kočnera nakonec soudci osvobodili.

Právním zástupcem pozůstalých byl tehdy právě Lipšic. Kontroverzní podnikatel ho údajně nenáviděl a bál se ho. Muž s titulem z Harvardu je nyní podle členů vlády skvělým kandidátem, který bude slovenské mafiány stíhat bez slitování. „Je zárukou spravedlnosti a tvrdého postoje ke všem, kteří si to zaslouží,“ řekl podle deníku Sme například ministr obrany Peter Naď.

„Daniela Lipšice všichni známe jako bojovníka za spravedlnost, zvláště ve věcech, které souvisejí s korupcí. Nakonec je to právě on, kdo zakládal Specializovaný trestní soud, úřad speciální prokuratury,“ připomněla také ministryně spravedlnosti Mária Kolíková.

Podotkla ovšem, že Lipšic musí přesvědčit veřejnost, že ve funkci bude stíhat opravdu každého. Včetně svých někdejších kolegů a přátel. I s Lipšicem se totiž pojí několik pochybností. Ještě před pár lety byl nynější advokát poslancem za konzervativní křesťanské hnutí KDH, které ho v době své účasti ve vládě vyslalo na post ministra spravedlnosti a později vnitra.

Ostatně v době, kdy Lipšic resort vedl, začala policie razantně zasahovat proti mafiánským skupinám, vznikl také vyšetřovací tým pro kauzu Gorila. Státním tajemníkem byl tehdy mimochodem nový generální prokurátor Žilinka, píše server Aktuality.sk. Žilinka bude nyní Lipšicovým hlavním nadřízeným.

Lipšic se pak do Národní rady dostal znovu z kandidátky hnutí OLaNO. Z politiky však krátce nato odešel. A to poté, co při dopravní nehodě srazil chodce a ten pak zemřel. Advokát dostal podmíněný trest tři roky vězení se zkušební dobou pěti let. Podmínka mu stále běží. Mandátu se vzdal ještě před vynesením rozsudku. „Nikomu nepřeji, aby musel projít takovouto tragédií, kterou si nesu a budu nést celý život,“ řekl poslancům.

Výhrady má nejen opozice

Přesně pro politickou minulost i záznam v trestním rejstříku je nyní Lipšic pro mnohé problematickou volbou. Opozice kritizuje, že se úřad speciální prokuratury zpolitizuje. Obává se také, že Lipšic nebude nestranný.

Expremiér Robert Fico, který kdysi sám usiloval o post předsedy Ústavního soudu, o Lipšicově kandidatuře uspořádal celou tiskovou konferenci a s pomocí nástěnky po bodech popisoval, proč jde o nevhodného uchazeče. Jeho stranický kolega Luboš Blaha advokáta zase označil za „Matovičova inkvizitora“.

Z doby vlády Směru-SD pocházejí největší korupční kauzy a skandály, slova o politické objednávce jsou tak z Ficovy strany už téměř standardem. Někdejší dvojka Směru a bývalý předseda vlády Peter Pellegrini pak se svou novou stranou Hlas-SD upozorňuje na fakt, že se kvůli Lipšicově kandidatuře musel změnit zákon a že mu současný ministr práce Milan Krajniak pomohl dostat bezpečnostní prověrku. Vadí mu také, že advokát během své praxe u soudu hájil „vrahy a daňové podvodníky“.

Matovič ovšem věří, že jako speciální prokurátor bude Lipšic „mimořádně spravedlivý“. „Očekávám od něj nezávislost a politiku ‚padni, komu padni‘. Kdo překročí zákon, musí vědět, že Daniel Lipšic je Cattani,“ prohlásil podle Denníku N s odkazem na seriálového bojovníka s italskou mafií.



Sám Lipšic říká, že chce navrátit důvěru lidí ve spravedlnost a rovnost před zákonem. „Teď je důležité vytrvat v trendu, že i lidé, kteří se v minulosti domnívali, že jsou nad zákonem, jsou trestně stíhaní, pokud porušili zákon. Je potřeba to udělat vždy bez hněvu a vášně, na základě důkazů,“ dodal. O své kandidatuře uvedl, že by si vyčítal, kdyby to nezkusil. A boj proti zločinu označuje za své životní poslání.

„Čistší“ volbu by ovšem preferovala i slovenská pobočka organizace Transparency International, podle níž nyní velká část populace nebude prokuratuře důvěřovat. „Je otázka, jak Lipšic vyřeší svůj konflikt zájmů v kauzách, v nichž vystupuje jako advokát a jež zároveň řeší úřad speciální prokuratury,“ upozorňuje také organizace Via Iuris. Námitky má i nadace Zastavme korupci.

Zmíněné skupiny ovšem zároveň vyzdvihují Lipšicovu odvahu, odbornost či schopnost „kritizovat i své blízké a bojovat za veřejný zájem bez ohledu na sympatie“. „Oproti kandidujícím prokurátorům je u Lipšice nejmenší riziko, že by ohnul záda a zklamal,“ míní nadace.

Oba nové prokurátory pojí nejen politická minulost, pochybnosti a nové naděje do nich vkládané, ale i potenciální tragický osud. Podle slovenských médií se totiž v minulosti měli stát oběťmi nájemné vraždy. Zadavatelem měl být opět Marian Kočner.