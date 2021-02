Za selhání Slovenska může Matovič, každý by to zvládal lépe, říká novinářka

Slovensko je spolu s Českem ve zvládání koronaviru nejhorší na světě. Proč to tak podle vás je?

Opřela bych se o čerstvá slova prezidentky Zuzany Čaputové, která krizi rozdělila na dvě roviny. Jedna je vnitropolitická a druhá epidemiologická. Ty spolu samozřejmě souvisejí. Pokusím se vysvětlit hlavně tu vnitropolitickou. Když se politik zmocní řešení pandemie, propůjčuje jí svou tvář a své vlastnosti.

Na Slovensku ji tak vnímáme přes osobu Igora Matoviče. Příchod pandemie časově koliduje s nástupem jeho vlády a s koronavirem si spojujeme většinu Matovičových kroků. Jeho výkon je neoddělitelný od toho, jak se máme a jak se během pandemie cítíme. A řekla bych, že to, co se teď děje, je i odrazem únavy z Igora Matoviče.

Na začátku jsme byli ochotní přimhouřit oko, protože až na výjimky do vlády přišli lidé bez zkušeností. Matovič se však ve vedoucí pozici našel a rozhodl se, že bude vše řídit. Často je debata o pandemii debatou o Igoru Matovičovi, který z toho trochu udělal referendum o sobě samém.

A epidemiologická rovina?

Matematik Richard Kollár, který situaci sleduje, měl velmi chytlavý projev u prezidentky. Řekl, že nevíme, co se děje. Opravdu to bylo strhující a šokující v tom, jak vyjmenoval, co všechno nevíme. Částí problému je, že se nezavedl systém. Tápají sice i ostatní země, ale zdá se, že my tápeme víc. A nic se s tím nedělá.

Navíc nemáme dobře nastavenou ambulantní léčbu, lidé chodí velmi pozdě do nemocnice a počet lidí, kteří tam umírají, je teď podobný severní Itálii ze začátku pandemie. Selhání Slovenska je složené z více faktorů, ale pevně věřím, že se všechny linky střetávají docela vysoko, a to u Igora Matoviče. I když se snaží vždy najít viníka a hodit nějakou dílčí část viny na někoho jiného.



Zuzana Kepplová Redaktorka publicistiky a komentátorka deníku Sme. Přispívá také na portál Visegrad/Insight. Napsala knihy Buchty švabachom, 57 km od Taškentu a Reflux.

Na jaře to obě naše země zvládly velmi dobře i díky přísným opatřením. Vy v nich s přestávkami pokračujete a nyní jsou opatření na Slovensku mnohem přísnější než u nás či v jiných zemích. Přesto zřejmě nezabírají.

Na jaře se lidé reálně báli a skutečně lockdown dodržovali. Ale přestože teď opatření nevypadají příliš jinak, lidé už jsou unavení, rezignovaní a vnímají to, co se děje na vládě. Nepřipisujme situaci nějaké jejich neposlušnosti, jak se o to snaží premiér.

Nevím, jak dlouho to lidé ještě vydrží. Jedním z umění, jak projít pandemií, je správně zpřísňovat a uvolňovat. A udržování tohoto tempa se vládě nepodařilo. Často se operovalo s odměnami a uklidňováním, že už bude dobře. Říkaly se nepravdy, což lidi nahlodalo a oslabilo jejich důvěru. Pokud teď nepřijde nějaká zásadní změna, budeme se se špatnými čísly plahočit ještě velmi dlouho a bude to velká ostuda. Lidé se na vládu nemohou spolehnout a její kroky jsou nepřehledné.

V čem například?

Covid automat, který má regulovat situaci, přišel velmi pozdě a po politických hádkách. Na podzim ho na Matovičovo vyzvání dostal za trest na starost Richard Sulík, protože nenakoupil antigenní testy (na další kola celoplošného testování, pozn. red.). To není úloha pro ministra hospodářství. Řízení země se nemá dít za trest.

Automat nakonec přišel až začátkem roku. A to v době, kdy už tu byla britská mutace a kdy už jsme několik týdnů měli stovku úmrtí denně. A hned se ukázalo, že automat nefunguje, protože celé Slovensko by bylo jen v jedné barvě, takže bylo potřeba upravit parametry. Reálný člověk se covid automatem nemohl řídit, jakkoliv jsme se to v redakci snažili systematizovat a přiblížit lidem.

Přesto, nedalo by se říct, že i sami lidé si to pokazili, když použiji Matovičův slogan?

Vrátila bych se k věcem, které nefungují. Sice se tu konalo několik kol antigenního testování, ale my nevíme, co se dál děje s lidmi, kteří jsou vyhodnoceni jako pozitivní. Nemáme standardizovaný postup, který by je posílal na přesnější PCR test. Postup, kterým se kontroluje karanténa. Ministr vnitra se sice tváří, že přece ke každému člověku nepostaví policistu, ale to je jen velmi zvláštní způsob, jak se vyrovnat s vlastní odpovědností. Není tu tlak na to, aby se dodržování opatření vymáhalo.

Může se tak stávat, že lidé karanténu porušují. Třeba i z ekonomických důvodů, protože potřebují pracovat. Ale my to vlastně nevíme. Neexistuje dohled, nespustily se mobilní aplikace, takže lidem nechodí SMS zprávy, které by je upozornily, kdy jim skončí karanténa a kam se mají hlásit. Udělalo se několik kol testování, ale nic z toho. Mou obavou je, že antigen je momentálně jen prázdný rituál. Podle odborníků testování nutí lidi víc cestovat a dává jim to pocit, že s negativním testem je všechno v pořádku a oni mohou jít na návštěvu a tak dále. Platí to i pro mě.

Premiér celoplošné testování propaguje pořád dokola. Podle něj je to jediný způsob, jak koronavirus porazit. Nezabývali se slovenští novináři otázkou, co je za tím? Například provize či zakázky pro spřátelené firmy?

Když to řeknu matovičovsky jednoduše, nemyslím si, že se tam krade. Matovič je obsesivní typ, který hledá zázračný lék na pandemii a upnul se na plošné testování. V prvním kole jsem nebyla tak kritická, protože jsem rozuměla rituálnímu aspektu, že je možné i lidem ve vzdálenějších koutech země ukázat, že pandemie je reálná a stát s ní umí něco dělat. Ovšem opakování něčeho, co zjevně nefunguje a co se neumí vyhodnotit, protože se získanými daty se nic nedělo, je šílené a absolutně nefunkční.

Ale Matovič se toho drží i nadále a jeho nejnovější obsesí je snaha dostat na Slovensko vakcínu Sputnik. Hledá něco jednoduchého, protože ho nebaví rutinní práce, nebaví ho politické vyjednávání, nedokáže se s lidmi dohodnout, a to ani s těmi ve vlastní straně.

Hledá loajální úředníky a na tom staví svou autoritu. A když řeknete kritické slovo, hned jste nepřítel. Takto si rozeštval podstatnou část společnosti, nemluvě o koaličních partnerech, prezidentce a vědcích. Je sám jen s ministrem zdravotnictví a pár loajálními lidmi, které vystřídá, jakmile loajálními být přestanou.

Momentálně odpovědnost přehodil na odborníky, protože říká, že už devět a půl týdne strategii boje s pandemií neřídí. Pokud je to pravda, pak mají situaci v rukou ti nejlepší možní, a přesto to nefunguje. Je tedy otázka, zda jim do toho Matovič skutečně nezasahuje.

To vůbec není pravda. Oficiálně se řízení pandemie nevzdal. Pokud se na chvíli stáhl, protože si potřeboval oddychnout a věnovat se něčemu jinému, tak o tom nevíme. Mohl to udělat veřejně, když prezidentka navrhla, zda by nebylo lepší, kdyby se řízení situace věnoval někdo jiný. Matovič to nevyužil a řekl jí, aby se podívala na své kompetence. A jelo se dál ve stejném módu, kdy zkoušel různé experimenty, jak by nás rychle a jednoduše vyvedl z pandemie. To s devíti a půl týdny, kdy jakože nic neřídil, je čistá hloupost. Potom to znamená, že to tu neřídil nikdo.

Zmínila jste vakcínu Sputnik. Zdá se mi, že se ve slovenském veřejném prostoru z celého tématu očkování mluví jen o ní. Podporují ji i ti opoziční politici, kteří se sami očkovat nechtějí. Neřeší se ostatní vakcíny ani to, jestli celý proces funguje.

Ano, i mě překvapilo, že je Sputnik teď takovým tématem. Předpokládám, že ačkoliv všichni deklarovali, že to není geopolitické téma, opak je pravdou. Probudily se tábory, které mají na proruském sentimentu postavený svůj marketing. Pracují s nostalgiemi a s určitou mýtickou představou slovenského světa, že Rusko je jakýsi spasitel. Tak silný lobbing jsme tu za žádnou jinou vakcínu neměli.

Jak se staví Slováci k očkování?

Mění se to v čase. Ochota se zvyšuje, probíhá diskuze a ministerstvo spustilo i kampaň na podporu očkování. Mění se to určitě i pod tlakem toho, že se stávající situace stále zhoršuje a lidé vidí, že cestou ven je právě očkování. Navíc už s ním mají pravděpodobně zkušenost, protože znají někoho, kdo na očkování byl.

Kdyby teď byly volby, podle průzkumů by je vyhrál expremiér Peter Pellegrini, který odešel ze Směru a založil Hlas. Myslíte si, že by současnou situaci zvládal lépe?

Myslím si dokonce, že kdokoliv by to vedl lépe. Je opravdu důležité, aby Matovič předal otěže. Druhá věc je, že nemá jinou agendu, kterou by se zabavil. Je otázka, zda by se nechal takto odstřihnout, zda by uznal, že to nezvládl, a místo sebe dosadil krizového manažera. Asi se budeme s Matovičem plahočit ještě nějakou dobu. Ale ráda se zmýlím.

Takže i přes všechny aféry, osobní animozity a bizarní nápady podle vás vláda vydrží?

Motivace vydržet a nezopakovat pád vlády Ivety Radičové je silná a stejně tak motivace nepustit ke kormidlu opozici. Další věc je, že kdyby teď byly volby, Matovičova strana OLaNO by na tom byla opravdu zle, vrátila by se ke svým procentům kolem hranice zvolitelnosti. Snaha udržet vládu pohromadě je čistě pragmatická, ale i filozofická, protože nechtějí lidi zklamat.

Z Matoviče byli někteří Slováci nervózní už během loňských voleb, které nakonec vyhrál. V Košicích i Trnavě mi říkali, že jsou zvědaví, jak bude případnou roli premiéra zvládat, protože ho znali z opozice. V té byl deset let a často působil jako neřízená střela. Potvrdily se jejich obavy, nebo je to zkrátka i kvůli pandemii, za kterou Matovič nemůže?

Těžko říct. Nezažili jsme experiment s Igorem Matovičem v řídící úloze v době bez pandemie. Jako poslanec byl i v koaliční vládě Ivety Radičové, byl viditelný a o jeho vlastnostech i složení jeho strany a politickém fungování se vědělo. Ale rozumím tomu, že se lidé na volby nedívají politologicky. Matovič uměl vyvolat emoce a postavit kampaň, stal se tváří pokuciakovského Slovenska. To se mu podařilo. Bohužel si myslím, že naději na změnu zbabral.