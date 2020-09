Třetina lidí se*e na pravidla, lidé si neváží svobody, rozohnil se Matovič

„Zklamal jsem se v tom, že když jsem před dvěma týdny bojoval za větší svatby, za větší svobodu na kulturních a sportovních akcích, myslel jsem si, že si lidé budou té svobody vážit a uvědomí si, že svoboda bez zodpovědnosti vede k anarchii,“ začal premiér svůj komentář k rostoucím počtům pozitivně testovaných Slováků.

Země se podle něj ke zmíněné anarchii dopracovala. V mezitýdenním srovnání je podle něj 79procentní nárůst případů nákazy koronavirem. „Pokud takto půjdeme dál, za dva týdny máme denní průměr osm set (případů). V posledních sedmi dnech máme průměr zhruba 250,“ pokračoval.

„Chceme takto dopadnout? A to jen proto, že si každý den přečteme dvě tři zprávy o tom, že na té nebo té svatbě bylo pět deset patnáct pozitivních?“ podotkl s odkazem na omezení svateb, na které mají dohlížet regionální hygienici a policisté.

Absolutní většina lidí podle něj pravidla dodržuje a uvědomuje si, že situace je vážná. Tradičně emotivní Matovič už pak slušný slovník opustil a pustil se do Slováků z plných plic.

„Ale přibližně třetina lidí s prominutím se*e na pravidla,“ řekl, zatímco překvapení spolupracovníci za ním zdvihli obočí a nervozně se na sebe podívali. Vulgarity tím však neskončily. Na chování nezodpovědných lidí podle premiéra doplatí poctiví lidé.

Zmínil i seniory, kteří „mají stokrát větší pravděpodobnost, že zemřou, než mladý ‚zasran‘ na ulici, který si řekne, že covid je nějaká chřipečka, nějaký soplík, výmysl nějakých židoještěrů nebo iluminátů z Ameriky“.

Nezapomněl ani připomenout, že i mladí lidé mohou na koronavirus zemřít, pokud mají nějaké zdravotní problémy. V této souvislosti slovenský premiér odkázal na případ nakažené šestnáctileté dívky, která před dvěma týdny zemřela v nitranské nemocnici.

„Ano, byla tlustá. Ale co, že byla tlustá? Prostě byla nemocná,“ nabádal Matovič k odpovědnosti. Varoval, že pokud ta nepřijde, Slovensko dopadne jako těžce zasažené země, Izrael nebo italské Bergamo.

Varoval před situací, že staří lidé nebudou přijímáni do nemocnic, neboť přednost se bude dávat těm, kteří mají větší šanci přežít, tak jako se to dělo právě v Itálii a dalších státech na jaře. Vyjmenoval i zdravotní komplikace, které virus způsobuje.

Koronavirus například napadá mozek. A totéž se podle Matoviče už zřejmě „preventivně“ stalo těm, kteří odmítají nosit roušky a mermomocí se staví proti jakýmkoliv opatřením. „Mám pocit, jako by jim tak preventivně napadl mozek bez toho, aby je samotné napadl,“ opřel se do Slováků. „Nastal čas, abyste byli ticho,“ dodal.

Slovensko ve čtvrtek třetí den v řadě zaznamenalo rekord potvrzených nových případů koronavirové nákazy. Podle premiéra přibylo 419 infikovaných, poprvé tak v zemi s téměř 5,5 milionu obyvatel denní hlášený přírůstek přesáhl hranici 400 nakažených.

V pondělí bude ústřední krizový štáb rozhodovat o výrazném omezení počtu lidí na hromadných akcích. Pandemická komise podle Matoviče navrhla snížení nejvyššího počtu lidí na hromadných akcích, a to na sto v interiérech a dvě stě v exteriérech, což by znamenalo pětinu oproti současnosti.

Akce, kde lidé nemohou sedět, by se nemohly konat vůbec. Svateb by se mohlo zúčastnit maximálně třicet lidí. Toto pandemická komise navrhovala už před dvěma týdny, Matovič ale tehdy prosadil zachování současných omezení. Nyní řekl, že za větší volnost bojovat už nehodlá. „Čeká nás těžká doba. I když dnes přijmeme opatření, jejich dopad uvidíme možná za deset až čtrnáct dní,“ avizoval.

Není to poprvé, co Matovič sáhl k vulgárním výrazům. Krátce po nástupu do funkce premiéra například své kritiky označil za „múdros*áče“.