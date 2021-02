Po příjezdu na Slovensko platí povinná karanténa, důvodem je obava z mutací

Slovenská policie už dříve v tomto týdnu zavedla na hranicích kontroly. Úřady také ohlásily uzavření menších hraničních přechodů; na hranicích s Českem jde o přechody Čadca-Milošová-Šance, dále Červený Kameň-Nedašova Lhota, Nová Bošáca-Březová a Skalica-Sudoměřice.



Cestující, na které se nevztahuje některá z výjimek, se před překročením slovenských hranic musejí elektronicky registrovat, následně nastoupit do izolace na 14 dnů. Karanténu mohou ukončit v případě absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem. Vyšetření lze absolvovat nejdříve osmý den od začátku izolace.

Dosud například turistům z Česka postačovalo mít u sebe potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus, aby se v zemi pod Tatrami vyhnuli karanténě.

Servis Stella Centrum ve středu dopoledne informoval, že na některých hraničních přechodech s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem se na vjezdu či výjezdu ze Slovenska zdrží hlavně kamiony.

Například na dvou hraničních přechodech s Rakouskem na okraji Bratislavy dopravní servis hlásil zhruba čtvrthodinové kolony i v osobní dopravě, a to kvůli kontrolám. Rakousko kvůli covidové pandemii zavedlo kontroly na hranicích se Slovenskem a Českem už dříve.

Slovensko od řidičů a posádek v nákladní a veřejné dopravě při jejich příjezdu do země test na koronavirus nevyžaduje. Výjimka z nástupu do izolace po příjezdu do země platí také například pro takzvané pendlery, kteří ale musejí mít výsledek testu, jež není starší sedmi dnů.

Podobný režim se vztahuje také na žáky a studenty z Česka, Maďarska, Polska a Rakouska, kteří studují na Slovensku, dále platí pro herce, filmaře a vybrané sportovce, kteří přicestují na Slovensko ze zmíněných sousedních států.

Cizinci z členských zemí EU a několika dalších států, kteří pracují na Slovensku, ale nebydlí u hranic se Slovenskem, zase mohou absolvovat test na koronavirus hned po příjezdu na Slovensko. Nemusejí tedy odejít do karantény, už při vstupu do země jsou ale povinni mít u sebe výsledek testu.