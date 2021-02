Slovensko zavádí večerní zákaz vycházení. Pokud nepomůže, přijde lockdown

21:33

Slovensko od středy zavede obecný zákaz vycházení večer a částečně v noci. Na mimořádném jednání o tom v neděli rozhodla vláda. V interiérech a hromadné dopravě by lidé měli nosit respirátory FFP2. Pokud by se epidemie přesto nezpomalovala, zřejmě by došlo i na tvrdé omezení pohybu osob.