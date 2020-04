Matovič chce vše řídit sám. S nováčky přišly zmatky, říká slovenská novinářka

Jak podle vás Slovensko zvládá boj se současnou pandemií koronaviru? Počty nakažených i mrtvých jsou u vás stále příznivě nízké, zároveň však kvůli velmi přísným opatřením vlády ve středu na silnicích u Bratislavy vznikaly obrovské kolony (viz box).

Má to dvě roviny. První je ta zdravotnická, kdy je situace na první pohled pod kontrolou. Sice testujeme výrazně méně než třeba vy v Česku, ale tak či tak u nás koronavirus už nějakou dobu je a kdyby tu byly vážné neodhalené případy, už by se to projevilo. Je to asi díky tomu, že už tři dny po oznámení prvního případu koronaviru u nás začala platit silně restriktivní opatření.

Zavřely se školy, země se vypnula. Lidé začali nosit roušky, a to po pouhém doporučení, sedí doma a nikam moc nechodí. Společnost se opravdu semkla a byla mimořádně disciplinovaná, což se s největší pravděpodobností odrazilo i na počtech nakažených.

Druhá věc jsou doplňující opatření, která se zavádějí teď. Včerejší kolony vznikly proto, že se před Velikonocemi začal ve velkém kontrolovat pohyb osob, aby se z hlavního města všichni nevydali domů. Ovšem ti, kteří chtěli odjet, to stihli o den dříve, takže kontroly pak postihly hlavně lidi, kteří jeli do práce. Cesta, kterou běžně absolvujete za šestnáct minut, mně osobně trvala dvě a půl hodiny.

Toto nevyvolává právě dobrou náladu mezi lidmi. Dosud to bylo o dobrovolné sebedisciplíně a když začnete zavádět až takto restriktivní opatření, je otázka, jak na ně lidé zareagují. Jednu novinku je však třeba určitě hodnotit pozitivně, a sice testování v romských osadách, kterých tu máme poměrně mnoho. Část Romů se totiž před časem vrátila z Velké Británie, takže i mezi nimi se teď hledají zdroje nákazy, což může mít pozitivní vliv na vývoj křivky nakažených.

Kolony ovšem nebyly jediný zádrhel, který se objevil. Když vláda rozhodla, že by v obchodech mělo najednou nakupovat méně lidí, tvořily se venku dlouhé fronty. Zdravotníci si stejně jako všude na světě stěžovali na nedostatek ochranných pomůcek. Už se situace zlepšila?

Fronty se stále tvoří, protože to nařízení, že v obchodě může být na každých 25 metrů čtverečních jen jeden zákazník, platí i nadále. Kromě toho se u nás teď obchody v neděli zavírají (vláda mluví o sanitárním dni určeném pro dezinfekci obchodů a odpočinek zaměstnanců, pozn. red.). Ale lidé si už víceméně zvykli.

Ke zvážení jsou podle mě speciální nákupní hodiny pro seniory mezi devátou a dvanáctou hodinou, které se dodržují nedodržují, takže seniory v obchodech potkáte i po obědě. Co se týká vybavení pro zdravotníky, vláda se je snaží průběžně doplňovat a situace je asi stejná jako všude. Na 3D tiskárnách se třeba začaly vyrábět ochranné štíty. Situace jistě není ideální, ale žádné zprávy o urgentním nedostatku v nemocnicích teď u nás nejsou.

Na Slovensku se navíc během pandemie vystřídala vláda. Jak podle vás proběhlo předání agendy mezi starou a novou vládou? Dá se srovnat, jak situaci zvládal dosluhující kabinet Petera Pellegriniho a ten nastoupivší Igora Matoviče?

V sobotu to budou tři týdny od chvíle, kdy nastoupila nová vláda. Dosluhující vláda v demisi první případ koronaviru oznámila 6. března, takže v zásadě fungovala také tři týdny. Pellegriniho vláda byla rozhodně v komfortní situaci v tom smyslu, že věděla, že končí. Mohla proto přijímat poměrně nepopulární opatření, o kterých se v jiných zemích dlouho diskutovalo. Tady se přijala velmi rychle a velmi technokraticky, což určitě pomohlo.

Potom došlo k výměně vlády a Slovensko je nyní ve specifické situaci i kvůli tomu, že v exekutivě nemáme na ministerském postu nikoho, kdo by předtím byl ministrem. Jsou to nováčci a učí se, někteří to zvládají lépe a jiní hůře. Co se obecně kritizuje, je možná občas trochu zmatečná komunikace ze strany premiéra. Kritizují to mnozí komentátoři, že není vždy jasné, co od kdy a do kdy platí a jak se má co aplikovat.

Například když se vyhlásily zmíněné kontroly na silnicích, kvůli kterým včera půlka země stála, premiér něco řekl na tiskové konferenci a ministr vnitra k tomu vydal pokyny. Policisté podle nich postupovali a Matovič je pak za to kritizoval s dovětkem, že policejní prezident bude mít co vysvětlovat. Ale ten se jen řídil pokyny ministra vnitra. Matovič poté policejního prezidenta odkázal na tu tiskovku, ale tak se stát neřídí. Je vidět, že ti lidé ještě nemají tolik zkušeností a praxe.

Jak zatím hodnotíte samotného Matoviče v roli premiéra? Slovenští komentátoři mluví o tom, že chce vše řídit sám, což pak logicky nezvládá, a že vystupuje arogantně a hází vinu na všechny kolem sebe.

Shoda panuje na tom, že Matovič řeší mikromanagement, chce o všem vědět všechno. Pravda je, že na schůzkách má často zpoždění, a vidí to i novináři, že chodí pozdě na tiskové konference. On to zdůvodňuje slovy, že řeší důležité věci a že jsme v krizové situaci. Jako premiér se však musí naučit řídit zemi a neřešit každou jednu drobnost.

Musí umět delegovat a nechat rozhodovat i ministry. Včera nám tu například vznikla zvláštní situace, protože rozhodnutí, že začne platit zákaz vycházení, nebylo na rokování vlády přijato konsenzuálně. Část ministrů byla proti němu. Je také ke zvážení, zda takto striktní opatření může přijímat vláda, které ještě nebyla vyslovena důvěra v parlamentu. Problém Igora Matoviče je asi i v tom, že neumí dostatečně vysvětlit obyvatelům, co se děje a proč by to měli akceptovat.

Umí to vysvětlit svému vlastnímu kabinetu? Koalice se, zdá se, začíná trochu hádat.

Zjevně jí to neumí úplně vysvětlit nebo ji přesvědčit o své pravdě, protože včera právě proběhl konflikt mezi vicepremiérem Richardem Sulíkem a premiérem. Bohužel probíhal přes Facebook, takže to všichni mohli sledovat online.

Asi není nejšťastnější, když jde o lidi, kteří řídí zemi. Vicepremiér argumentoval tím, že se premiérovi nemohl dovolat. Ten byl právě na schůzce se zástupci církví. Asi ve vládě úplná symbióza nepanuje, na druhé straně je třeba říct, že v takové situaci nebyl nikdy nikdo a opatření, která se přijímají všude, jsou bezprecedentní a konflikty vznikají. Zda tato vláda vydrží, to už je hudba budoucnosti.

Když to hodně přeženu, Matovič na mě svým vystupováním občas působí jako takový „diktátor s lidskou tváří“. Na tiskové konferenci se často málem rozpláče, zároveň je dost striktní. Jak ho vnímáte vy?

Diktátorem bych ho asi nenazvala, ale určitě je zajímavé sledovat, že svůj názor protlačuje s velkou silou. Někdy to působí, jako by si hledal lidi, kteří jeho názor podpoří. To, že komunikuje mimořádně emotivně, je pravda. Včera jsme také mohli naživo sledovat jeho emoce na tiskové konferenci, když oznamoval nové nakažené. Ale on se tím netají a říká, že je takový a nezmění se. Že není z kamene a že je emotivní. To je pak politologická otázka, jaký má být lídr a jestli by to neměli být spíš ti, kteří své emoce umí lépe zvládat a mít je pod kontrolou.

Také Slovensko zavádí mnohé úlevy a odklady s cílem zmírnit ekonomické dopady pandemie. Jsou dostatečné?

První zavedená opatření poté, co se zavřely obchody, se hodnotí pozitivně. Obchodníkům je třeba pomoct. U malých podnikatelů a živnostníků to vůbec nikdo nezpochybňuje. Tento týden však vyšlo prohlášení nejuznávanějších a nejrespektovanějších slovenských ekonomů, kteří vyzývají vládu, aby přidala. Naše vláda se totiž z nějakých důvodů rozhodla, nebo to tak alespoň vypadá, že nechce jít do většího nafukování deficitu.

Rozpočtově se to snaží nějak udržet pod kontrolou, což ovšem způsobuje problémy největším zaměstnavatelům. Zavřené jsou tři ze čtyř automobilek. Velké firmy říkají, že potřebují nějakou formu podpory nebo nějakou záruku, že jim stát pomůže. Zatím se to stále pohybuje v rovině „bude, bude, bude“, ale po třech týdnech už by asi každý velký zaměstnavatel očekával, že vláda něco přijme. Toto se kritizuje napříč celou zemí, že by pomoc měla být větší, plošnější a pro všechny.

Je nahlášeno několik hromadných propouštění, a to právě kvůli tomu, že firmy čekají pomoc od vlády, která jednoduše nepřichází. Ono je hezké, že pomůžete malým podnikatelům, ale ti jsou navázaní na ty velké. Takže když velkým nepomůžete a oni začnou propouštět, vládní pomoc těm malým bude jistým způsobem zbytečná.

Když Igor Matovič oznamoval uzavření romských osad, říkal, že to není nepřátelský akt vůči Romům, ale snaha ochránit je před nákazou. Nemůže to nicméně vyvolat negativní reakce jak u zbytku populace, tak přímo v osadách?

Když začal premiér mluvit o tom, že máme v osadách problém, opravdu se objevilo mnoho hlasů říkajících, že jeho komunikace nebyla nejšťastnější a že lidé se na Romy začnou dívat jako na ty špatné, kteří nedodržují karanténu a budou zdrojem nákazy. V posledních dnech Matovič svůj projev zjemnil a říká, že Romové za to nemůžou. Je to otázka. Napětí vůči Romům na Slovensku nebylo v poslední době příliš viditelné, uvidíme, jaký to teď bude mít efekt.

Včera premiér vyhlásil karantény pro Romy, u kterých se odhalil koronavirus, aby ho nešířili dál. Sama nevím, jak toto téma komunikovat tak, aby to bylo na jedné straně citlivé a na té druhé dobře vysvětlené. Aby to u části společnosti nevyvolalo pocit, že Romové jsou ti zlí, kteří roznášejí koronavirus. Anebo naopak ti, kteří mají nějaká privilegia, protože je tam prioritně testují. Nevím, jaká metoda vysvětlování je na Slovensku ta správná.