Slovensko má rekordní počty pacientů, Poláci jednají o čínské vakcíně

Slovensko zaznamenalo dalších 118 úmrtí na covid-19, což je nejvyšší denní přírůstek od první poloviny února. V nemocnicích bylo v pondělí 4 042 covidových pacientů. Na jednotky intenzivní péče umístili 316 lidí, podporu umělé plicní ventilace potřebuje 376 lidí. Podle materiálu ministerstva v úvodu týdne měly nemocnice volných už jen 36 lůžek pro pacienty s covidem-19 v nejvážnějším stavu.

Situace ve slovenských nemocnicích, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem personálu, se nelepší navzdory omezení volného pohybu a dalších opatření, které byly postupně zavedeny od konce loňska. Od středy tak v zemi zase začne platit zákaz vycházení večer a částečně v noci. Nebude se však vztahovat například na cesty do práce.

Slovensko ještě v únoru požádalo ostatní členské země EU o pomoc při zvládání druhé vlny koronavirové nákazy, v níž se v přírůstku úmrtí dostalo v přepočtu na obyvatele na první místo na světě. Minulý týden přijelo na Slovensko pomáhat z Rumunska pět lékařů a osm zdravotních sester. Polsko a Německo zase nabídly vyčlenit na svých jednotkách intenzivní péče shodně deset lůžek pro pacienty ze Slovenska.

Německo: Kancléřka chce prodloužit uzávěru

V Německu přibylo za uplynulý den 3 943 nových případů nákazy a 358 úmrtí souvisejících s nemocí covid-19, uvedla v úterý agentura Reuters s odkazem na německý Institut Roberta Kocha (RKI). O den dříve v neděli to bylo 4 732 nově potvrzených případů a 60 úmrtí.

Nejvyššího počtu úmrtí - 1244 - země dosáhla 14. ledna. Celkem dosud zemřelo 70 463 Němců s covidem. Nakazilo se přitom téměř 2,5 milionu lidí a podle agentury DPA bude skutečný počet ještě výrazně vyšší.

Německo se kvůli pandemii loni v listopadu uchýlilo do karantény a od té doby se omezení opakovaně prodlužují a zpřísňují.

Kancléřka Angela Merkelová nyní chce prodloužit stávající karanténu nejméně do 28. března. Zároveň ovšem navrhuje pozvolné uvolňování pravidel například pro domácí sešlosti. Podle magazínu Focus návrh předložila premiérům spolkových zemí, se kterými bude ve středu jednat o další podobě epidemických pravidel.

Návrh počítá s tím, že od pondělí 8. března by se mohlo setkávat více přátel či příbuzných, než se nyní smí. Nově by se podle představ spolkové vlády mohlo scházet pět lidí z nejvýše dvou domácností, jako tomu bylo do začátku ledna, kdy se sešlosti omezily jen na jednoho člověka z cizí domácnosti. Děti mladší 14 let se do výčtu nepočítají.

Ještě větší volnost by měly domácnosti v regionech, které vykazují méně než 35, případně 50 nových případů infekce na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. V Německu nyní činí tato sedmidenní incidence 65,4, v řadě okresů, a to zejména z hranic s Českem, ale přesahuje i hodnotu 200.

Nejpostiženějším německým okresem je s incidencí 314 bavorský Wunsiedel im Fichtelgebirge, který sousedí s Karlovarským krajem.

V pondělí se v zemi otevřela kadeřnictví a už před čtrnácti dny se mohly začít otevírat základní školy a školky. Několik spolkových zemí z vlastního rozhodnutí otevřelo i vybrané obchody, jako jsou zahradnická centra či prodejny s květinami. Nově by společná dohoda spolkové vlády a zemských vlád tyto rozvolňovací kroky sjednotila.

Fungovat by mohly i další služby jako autoškoly nebo pilotní školy, podmínkou by však bylo testování na koronavirus. V závislosti na epidemické situaci pak návrh počítá i s dalším rozvolňováním, kdy by do obchodů mohlo více zákazníků, než dosud hygienická pravidla stanovují. Otevřít by mohly i galerie, muzea nebo zoologické zahrady.

Například v Berlíně však zoo funguje po celou dobu karantény. Vyloučeno není ani více možností pro kolektivní sporty, kdy by se mohlo venku sejít až deset lidí.

Polsko: Prezident jedná o čínské vakcíně

V Polsku za posledních čtyřiadvacet hodin evidují přes 4 700 nových případů. V celé zemi se dosud nakazilo 1,7 milionu lidí a více než 43 700 Poláků na covid zemřelo.

Polský očkovací program stejně jako plány dalších členských zemí EU poznamenala zpoždění v dodávkách od firem Pfizer/BioNTech a AstraZeneca. Země se proto nyní přidává k těm, které jednají o dodávkách vakcín mimo unijní rámec.

Polský prezident Andrzej Duda v pondělí jednal o možnosti nákupu čínské vakcíny s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „Na žádost ministerského předsedy Mateusze Morawieckého prezident také vyzdvihl otázku polsko-čínské spolupráce v boji proti koronavirové pandemii včetně možnosti polského nákupu vakcín vyrobených v Číně,“ citovala agentura PAP Krzysztofa Szczerského, šéfa prezidentské kanceláře.

Čínské úřady zatím schválily několik vakcín vyrobených na domácí půdě. Jako první stát Evropské unie začalo očkovací přípravek od čínským státem vlastněné společnosti Sinopharm používat Maďarsko, přestože tato vakcína zatím neprošla unijním schvalovacím procesem. Maďarsko rovněž používá ruskou vakcínu Sputnik V, která také nemá unijní registraci.

Rakousko: Navážeme spolupráci s Izraelem

Také Rakousko oznámilo, že už se nebude spoléhat na Evropskou unii. A to konkrétně při výrobě vakcín proti covidu. Kancléř Sebastian Kurz oznámil, že jeho země bude spolupracovat s Izraelem. Dodal, že Rakousko do toho jde s Dánskem a dalšími „rychle jednajícími státy“, které si v boji s koronavirem opakovaně vyměňují zkušenosti.

Členové nové skupiny Chytří první hybatelé „společně s Izraelem hodlají v příštích letech vyrábět očkovací látky druhé generace pro další mutace koronaviru a také společně zkoumat možnosti léčby,“ dodal Kurz.

Rakousko v pondělí hlásilo 1 409 nově nakažených za 24 hodin, což bylo nejvyšší pondělní číslo od 11. ledna, informovala agentura APA s odvoláním na údaje rakouských ministerstev vnitra a zdravotnictví.

Do rakouských statistik přibylo také dalších 13 úmrtí po nákaze covidem-19. Dosud se nákaza v zemi prokázala ve více než 460 tisících případech. S chorobou covid-19 zemřelo přes 8,5 tisíce lidí.



Rakousko v únoru po šesti týdnech plošné uzávěry otevřelo všechny obchody, muzea, knihovny, kadeřnictví či kosmetické salony a do škol se mohla vrátit část dětí - za podmínky pravidelného testování.