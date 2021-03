Hamáček po středečním jednání krizového štábu zhodnotí vývoj situace

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vláda minulý týden prodloužila nynější opatření proti šíření epidemie do 11. dubna díky tomu, že jí do stejného data povolila Sněmovna prodloužit nouzový stav. Ministři chtějí nejméně do konce Velikonoc udržet opatření vyhlášená od začátku března včetně omezení pohybu mezi okresy.

Vicepremiérka Alena Schillerová v pondělí řekla, že pokračují práce na úpravě protiepidemického systému PES. Nechtěla specifikovat, kdy tabulku ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička představí. Za prioritu označila postupný návrat dětí do škol, další opatření lze podle ní měnit podle následného vývoje epidemie a toho, jak ovlivní pohyb a setkávání lidí.

Denní průměr počtu potvrzených případů nákazy covid-19 klesá týdně o zhruba dva tisíce až 2 500, řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek poslancům při jednání školského výboru. „Celá epidemie jde velmi silně dolů,“ dodal.

Laboratoře v Česku v úterý odhalily 8 568 nových případů nákazy koronavirem. V mezitýdenním srovnání je to o 2 400 nakažených méně. Zároveň poprvé od začátku února klesl úterní počet nových nakažených pod deset tisíc případů.

Ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací a je zařazen do systému orgánů Bezpečnostní rady státu (BRS). Po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu či při hrozbě krizové situace krizový štáb připravuje návrhy řešení těchto situací. Předseda štábu je pak předkládá na schůzi BRS nebo v případě nebezpečí z prodlení přímo na schůzi vlády.