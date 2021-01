Končící šéf liberecké policie Husák je v nemocnici, jeho stav je vážný

Mluvčí liberecké záchranářů Michael Giorgiev iDNES.cz potvrdil, že dopoledne vyjížděli k pacientovi v Kořenově, kde Husák bydlí. „Mohu potvrdit, že jsme dopoledne zasahovali u muže cca 50 let (Husákovi je 55 let, pozn. red.), který měl interní onemocnění. Posádky na místě pacienta stabilizovaly a následně ho letecky transportovaly do nemocnice,“ uvedl.

Krajské ředitelství Policie ČR, kde Husák působil jako ředitel, informace o jeho zdravotním stavu nemá. „Dozvěděl jsem se to teď na internetu, informace k tomu nemám. Záležitosti, které by mohly vést ke ztotožnění konkrétních osob a jejich zdravotního stavu, ale ani nekomentujeme,“ řekl mluvčí libereckých policistů Vojtěch Robovský.

Husák má nově působit jako metodik Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. Ve funkci krajského šéfa v Liberci končí kvůli účasti na narozeninové oslavě v teplickém hotelu k 1. únoru. Husák o přeložení sám požádal.

Hrozí mu nicméně úplné propuštění z řad policie. „Běží kázeňské řízení, na jehož konci mohu rozhodnout o uložení kázeňského trestu od písemného napomenutí až po odnětí služební hodnosti, což ve svém důsledku vede k propuštění ze služebního poměru,“ upozornil policejní prezident Jan Švejdar.

Sobotní oslava podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy znamenala porušení několika vládních nařízení proti šíření koronaviru.