Pokud Schillerová zmrazí platy hasičů a policistů, Hamáček řekne ne rozpočtu

„Schodek rozpočtu by mohl být o 120 miliard nižší, kdyby se neodhlasovalo zrušení hrubé mzdy,“ řekl Hamáček. Dodal, že pro zmrazení platů pro hasiče a policisty hlasovat v žádném případě nebude.

Případné veto státního rozpočtu, kterým v sobotu pohrozil prezident Miloš Zeman, by podle Hamáčka bylo komplikací, protože by pravděpodobně prodloužilo období rozpočtového provizoria. Partneři v debatě, předsedové opoziční ODS Petr Fiala a Starostů Vít Rakušan návrh rozpočtu kritizovali a požadovali v něm více úspor i další kroky.

„Na vládu půjdu se zmrazením a uvidíme. Já bych byla samozřejmě ráda, kdyby se to řešilo v rámci objemu, to znamená, kdyby se hledaly možnosti rušení agend,“ řekla v sobotu ČT ministryně Schillerová.

Podle Hamáčka by Schillerová hasičům a policistům snížila ve skutečnosti platy o sedm procent. Základem je podle něj růst o tři procenta. Řekl také, že nevidí možnost razantních úspor na bezpečnosti státu.



Základní parametry rozpočtu vláda schválila v červnu se schodkem 390 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu MF naplánovalo včetně peněz z EU na 1,486 bilionu korun a výdaje 1 876 bilionu korun.



Pokud by parlament rozpočet neschválil do konce roku, stát by začal hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.

Také Fiala a Rakušan podrobili návrh rozpočtu kritice a s Hamáčkem o něm polemizovali. Fiala prohlásil, že jak je rozpočet postaven, vede Česko postupně do krachu: „Růst zadlužování je druhý nejvyšší v Evropské unii,“ zdůraznil. Výpadek příjmů na základě zrušení superhrubé mzdy je podle něj 25 miliard a problém je také na výdajové stránce rozpočtu.

Škrtat se podle něj dá například na dotacích podnikatelským subjektům. Občanští demokraté jsou podle něj schopni ušetřit 100 miliard ve výdajích. Současně při růstu ekonomiky o čtyři až 4,5 procenta by to podle něj přineslo 80 až 100 miliard. Schodek by tak byl kolem 200 miliard korun.



Také předseda STAN Rakušan uvedl, že na výdajích lze ušetřit 80 až 100 miliard korun. Stát se podle něj projedl k neuvěřitelným výdajům. „Doma určitě nechcete svým dětem odkázat hypotéku,“ vzkázal Hamáčkovi.

Hamáček naopak vytkl oponentům, že se nezaměřují na příjmovou stránku rozpočtu. „Korporátní daň, tam se dá pracovat s nějakými dvěma procentními body. Co se týká digitální daně, to je kolem deseti miliard, a odtoky financí do zahraničí,“ řekl Hamáček.

Tlak na BIS poroste

Minulý víkend prezident Miloš Zeman řekl, že BIS odposlouchávala lidi v jeho okolí. Tvrdil, že mu Babiš řekl, že odposlechy nechal zastavit. Premiér se proti tomuto tvrzení ohradil. Odmítl i to, že by záležitost řešil v přítomnosti kancléře Vratislava Mynáře, jak tvrdí Zeman i Mynář.

Tlak na BIS se podle Víta Rakušana, který je člen zahraničního výboru a výboru pro bezpečnost, bude zvyšovat. „Neumím si představit, že by Michal Koudelka přijal rozkaz mimo zákonný rámec,“ dodal ohledně šéfa BIS.

„Hrajeme trapnou přestřelku mezi dvěma ústavními činiteli a Rusko se směje,“ uvedl Rakušan. Hamáček dodal, že nechce, aby tato přestřelka ohledně BIS byla součástí předvolební kampaně.

„BIS plní dobře svou práci, má respekt zahraničních zpravodajských služeb. Slouží bezpečnosti této země, takže by měl pan plukovník Koudelka pokračovat,“ řekl Fiala s tím, že kdyby byl jmenován do generálské funkce, jeden z problémů by byl vyřešen. „Bohužel se to stalo také tématem politického střetu.“



„Pokud jsou v okolí prezidenta lidé bez prověrky a s podezřelými kontakty, je to riziko pro ČR,“ okomentoval Rakušan. BIS podle něj takto nemůže pracovat a situace je nestandardní nejen tím, že do toho vstoupil jeden z ústavních činitelů. „Toto je absolutní překročení jakékoli rudé linie, která tady vede,“ uvedl. „To, co se děje, je ukázka rozvratu státu. To se musí zastavit,“ dodal Fiala.