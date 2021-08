Po Zemanově hrozbě vetem budou ministři ANO upravovat rozpočet

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Základní parametry rozpočtu vláda schválila v červnu. Celkové příjmy rozpočtu ministerstvo financí naplánovalo včetně peněz z EU na 1,486 bilionu korun a výdaje 1,876 bilionu korun. Schodek by tak měl činit 390 miliard korun.

Z červnového návrhu vyplývá, že výdaje ministerstva dopravy by v příštím roce měly meziročně klesnout o více než pět miliard na celkových 110,8 miliardy Kč. I přes snížení výdajů jde o druhý nejvyšší rozpočet ministerstva za poslední roky. Stát chce právě na dopravních projektech do budoucna založit impuls do ekonomiky po pandemii koronaviru.

Výdaje ministerstva průmyslu a obchodu by podle červnového materiálu měly v roce 2022 proti letošnímu roku stoupnout o osm procent na 55,7 miliardy korun, tedy asi o 4,1 miliardy korun. Převážnou část výdajů MPO tradičně tvoří dotace na takzvanou zelenou energii. Výdaje MMR pak mají podle návrhu ministerstva financí stoupnout o 0,6 procenta na 29,7 miliardy korun.

V sobotu po jednání o rozpočtu s prezidentem Milošem Zemanem Schillerová uvedla, že bude s Dostálovou řešit Zemanův apel na vyšší podporu bytové výstavby.

Návrh rozpočtu totiž prezident považuje podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka za málo úsporný a nedostatečně investiční. Bez patřičných změn úspor a investic by zvažoval vetování rozpočtu. „Shodujeme se na nutnosti dalších úspor zejména v oblasti rušení daňových výjimek a ve státní správě,“ uvedla dále v sobotu ke kritice prezidenta Schillerová.