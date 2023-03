Silný vítr a sníh komplikují dopravu, silničáři i hasiči hlásí desítky výjezdů

Cestování na Vysočině v sobotu ztěžuje silný vítr a sněžení. Hasiči měli od půlnoci přes 30 výjezdů, nejčastěji odklízeli stromy a větve z vozovek. Nejvíc zásahů měli na Jihlavsku. Zraněný nikdo nebyl, sdělila ráno mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Sypače silničářů vyjely kvůli sněžení tři hodiny po půlnoci, nejdřív na Žďársku a Třebíčsku a pak i jinde v kraji. Jezdilo jich přes 70. Solené silnice byly po po šésté hodině mokré. „Nejhorší je ten prudký vítr, byly popadané stromy,“ uvedl dispečer krajské správy a údržby Jiří Havel.

Teploty se na Vysočině k ránu pohybovaly mezi jedním až minus dvěma stupni Celsia. Přes den vystoupí nejvýše ke třem stupňům nad nulou. Podle meteorologů dnes bude občas sněžit, srážky by měly ubývat k večeru.

HZS LIBERECKÉHO KRAJE @hzs_lbk S ohledem na zimní proměnlivé a větrné počasí panující na území Libereckého kraje hasiči vyjížděli v průběhu noci a sobotního rána k jednotkám případů. Jednalo se o obvyklé činnosti - odstraňování popadaných stromů nebo překážek a dopravní nehody. https://t.co/GEmPMROs2p oblíbit odpovědět

S opatrností jsou sjízdné silnice na severu Čech. Sněží a silně fouká. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřená na Jablonecku silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci.

„V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn,“ uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Na severu Čech připadlo od noci několik centimetrů sněhu. Ráno uvázl jeden kamion na silnici 65 nedaleko Rychnova u Jablonce nad Nisou a další na silnici 35 u Rádelského Mlýna.

„Pozor na náledí, které se aktuálně tvoří na silnici I/10 od Tanvaldu do Harrachova, na silnici I/35 u Rádelského mlýnu a Žďárku, ale i na silnici I/13 kolem Práchně a Albrechtic,“ uvedlo ráno na Twitteru ŘSD pro Liberecký kraj. Kvůli spadlému stromu byl ráno omezený průjezd silnicí 290 u Poniklé na Semilsku.

Opatrní by měli být motoristé i při cestách po Ústeckém kraji. Ráno havaroval jeden kamion na D8, dočasně uzavřená byla kvůli čerstvě napadenému sněhu silnice 223 v obcích Výsluní a Kryštofovy Hamry na Chomutovsku. V Krušných horách i na Teplicku se místy tvořily sněhové jazyky.

HZS Ústeckého kraje @HzsUlk Jednotky v Ústeckém kraji vyjely od včerejších 22:00 do dnešních 7:30 k 17 zásahům na spadlé stromy na komunikace z důvodu silného větru. Pětkrát zasahovaly v okresu Děčín, čtyřikrát v okresu Chomutov a Most, dvakrát v okresu Litoměřice a Louny. https://t.co/PeQBV9sLf2 oblíbit odpovědět

Podle předpovědi meteorologů bude na severu Čech zataženo až oblačno se sněžením. Srážky by měly ustávat k večeru. Nejvyšší denní teploty budou v Libereckém kraji mezi minus jedním až třemi stupni Celsia, v Ústeckém mezi nulou až čtyřmi stupni. Na horách bude mezi minus pěti až minus jedním stupni. Silně foukat by mělo zejména dopoledne.

V Jihočeském kraji byl v sobotu ráno kvůli větru přerušený provoz vlaků na několika úsecích. Stromy spadly do kolejišť mezi Ražicemi a Táborem a mezi Táborem a Horní Cerekví na Vysočině. Na trati z Českých Budějovic do Rakouska je kvůli poruše trakčního vedení uzavřený úsek Rybník - Horní Dvořiště. Vyplývá to z údajů na webu Českých drah.

Náhradní autobusy jezdí mezi Rybníkem a Horním Dvořištěm, kde bude podle předpokladu drah kvůli kontrole trakčního vedení přerušený provoz celé dopoledne.

Mezi Ražicemi a Táborem najel vlak do spadlého stromu v úseku Vlastec - Červená nad Vltavou, také tam byla náhradní autobusová doprava. V úseku Obrataň - Chýnov byl provoz obnoven před osmou hodinou ranní.

Překážka po ránu blokovala trať také mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou, vlaky tam znovu jezdí od 06:30. Podle meteorologů může mít dnes vítr na jihu Čech v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině.

Sypače silničářů jezdily v noci na sobotu kvůli sněžení hlavně ve vyšších polohách Českokrumlovska a na Prachaticku. Uvedl to dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

V jižních Čechách v sobotu podle Českého hydrometeorologického ústavu budou sněhové přeháňky na většině území. Nejvyšší denní teploty budou do čtyř stupňů Celsia, na horách zůstanou pod nulou. Vítr by měl odpoledne slábnout.

V Jihomoravském kraji komplikuje v sobotu ráno dopravu déšť se sněhem. Přeháňky se objevují téměř po celém kraji. Fouká také silný a místy nárazový vítr. Řidiči by proto měli být opatrní. Vyplývá to z webových stránek Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Teploty se v kraji pohybují od nuly do sedmi stupňů Celsia. Největší zima je na Brněnsku, nejtepleji na Vyškovsku. Dešťové nebo sněhové přeháňky se objevily téměř ve všech regionech kraje. Komunikace proto byly v ranních hodinách vlhké a sjízdné se zvýšenou opatrností. Bez problémů by měly být silnice na Znojemsku.

Kromě toho fouká v kraji silný vítr, místy je až nárazový, a to například na Brněnsku, na Břeclavsku, Hodonínsku a také na Vyškovsku. Viditelnost na silnicích je bez omezení.

V Pardubickém kraji na silnicích ve vyšších nadmořských výškách místy leží rozbředlý sníh, kde se nesolí, zůstává vrstva nového sněhu. Na většině území kraje ráno sněžilo nebo padal déšť se sněhem za silného větru. Od středních poloh se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Například na vedlejších silnicích v okolí Hlinska mohou komplikovat provoz spadlé stromy a větve, hrozí také náledí. Vyplynulo to z aktuálních informací silničářů a meteorologů.

Ráno bylo v kraji zataženo, na většině území se sněžením, teploty se pohybovaly od minus dvou stupňů Celsia po nulu.

Silnice v Královéhradeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Od středních poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Na většině území kraje vál ráno silný vítr, sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Na vedlejších silnicích zůstával místy rozbředlý sníh, ve vyšších nadmořských výškách leží vrstva nového sněhu. Na nesolených silnicích v Krkonoších ležela ráno vrstva sněhu do pěti centimetrů.

Ráno se v kraji teploty pohybovaly od minus dvou stupňů Celsia po nulu, na hřebenech Krkonoš od minus osmi do minus šesti stupňů Celsia.

Řidiči ve Zlínském kraji by v sobotu ráno měli být opatrní kvůli sněhovým přeháňkám a místy nárazovému větru. Silnice jsou většinou holé a mokré a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku silničáři nad ránem varovali před možnou tvorbou námrazy. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji bylo v sobotu ráno na většině území zataženo s dešťovými či sněhovými přeháňkami. Vál místy silný, proměnlivý vítr. Teploty se v různých částech regionu pohybovaly od minus dvou od pěti stupňů Celsia.

Výstraha platí do sobotního večera

Vítr může mít podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině, lokálně až 90 kilometrů v hodině. Na horách může v nárazech dosáhnout rychlosti až 110 kilometrů za hodinu, tedy téměř síly orkánu. Na horách se navíc mohou v sobotu tvořit závěje a sněhové jazyky.

Výstraha je v platnosti už od pátečních 20:00 do sobotních 13:00 pro celý Karlovarský a Plzeňský kraj, většinu Ústeckého kraje a západní části Středočeského a Jihočeského kraje. Od 1:00 v sobotu platí výstraha pro celé Česko. Kromě dříve zmíněných regionů na západě Čech výstraha končí v sobotu v 19:00.