Vybrat prudkou zatáčku neumíme. Opět přibývá mrtvých po nárazu do stromu

Devatenáctiletý rakouský řidič se na konci roku rozhodl vyzkoušet svoje Audi na silnici nedaleko Třeboně. Podle vyšetřovatelů jel opravdu rychle. Cesta byla navíc namrzlá, levotočivou zatáčku už mladík vybrat nestihl a nehoda skončila tragicky. S vozem narazil v noci na 30. prosince do stromu a zařadil se mezi jednu z posledních obětí dopravních nehod na českých silnicích v loňském roce.

Smutný případ patří mezi ty typické. „Stává se, že řidič špatně vyhodnotí podmínky, ať už se jedná o poloměr oblouku, či ztratí kontakt s povrchem vozovky a v důsledku toho vyjede z vozovky. S tím souvisí i druhý faktor, že nezkušení řidiči havarují v obloucích častěji,“ vysvětluje Veronika Valentová z Centra dopravního výzkumu. Dodává, že mezi další příčiny patří také mikrospánek, nebo špatný stav krajnice. Na tu může řidič vjet třeba když se vyhýbá protijedoucímu vozidlu. V krajním případě úplně ztratí kontrolu nad řízením a situace může skončit neštěstím.

Přestože dopravních nehod bylo v roce 2019 více než v roce 2018, počet mrtvých na silnicích se o 3,2 procenta snížil. Jenže z policejních statistik vystupuje také jedno méně optimistické číslo. V loňském roce přibylo lidí, kteří zemřeli po nárazu do pevné překážky. Sem patří například stromy, ale i pouliční lampy, zdi nebo třeba svodidla.

V roce 2018 zemřelo kvůli tomuto typu dopravní nehody 113 lidí. Tragická bilance navíc od roku 2014 klesala. To se ale změnilo minulý rok. Kvůli nárazu do pevné překážky přišlo o život 154 lidí. Z celkového počtu obětí dopravních nehod, kterých bylo 547, je to víc než čtvrtina. Statistika je o to víc znepokojivá, že nárůst o 41 obětí je vůbec nejvyšší od roku 2007.

Jak byste stoupající počet mrtvých po nárazu do pevné překážky řešili vy? celkem hlasů: 204

Vůbec nejčastěji řidiči bourají do dopravních značek, patníků a dalších drobných překážek. Takové nehody se většinou obejdou jen s drobnými zraněními. Daleko horší je, když řidič narazí do stromu. Přestože náraz do stromu představuje jen 11,6 procenta těchto nehod, zároveň bývá suverénně nejtragičtější. V roce 2019 přišlo o život po nárazu do stromu 93 lidí, což je víc jak šedesát procent ze 154 mrtvých, kteří přišli o život kvůli nárazu do pevné překážky.

Policie kácení stromů nepodporuje

„Byl bych nerad, kdyby to vypadalo, že policie chce kácet stromy kolem cest. To v žádném případě ne. My navrhujeme různá preventivní opatření, která by měla dopravní prostor udělat bezpečnějším. Základ je kvalitní vodorovné značení a dále podporujeme umisťování svodidel tam, kde je to jen trochu možné. Tam, kde to možné není a kde stromy zasahují až téměř do cesty, preferujeme značení barvou nebo odrazkami, aby značení alespoň z psychologického hlediska opatření přiměla řidiče snížit rychlost,“ řekl pro iDNES.cz ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

I když se kácení alejí nabízí jako jednoduché a efektivní řešení, odborníci se k němu stavějí rezervovaně. A doporučují v místech, kde je to alespoň trochu možné raději instalovat svodidla. „V Česku se zatím hovoří zejména o odstraňování stromů, což je určitě škoda, protože jsou i jiná řešení. Stromy mají v krajině nepostradatelnou funkci a i dopravě mohou pomáhat. Pomáhají nám lépe se orientovat, kudy vede trasa, vytvářejí stín a pozitivně působí na naši psychiku,“ doplňuje Valentová.

Ředitelství silnic a dálnic ŘSD průběžně kontroluje stav na nejvytíženějších tuzemských cestách a zjištěné nedostatky opravuje. Zároveň každých pět let připravuje větší analýzu. V roce 2020 končí jedno takové pětileté období. „Letos bude provedeno vyhodnocení stavu odstraněných závad za posledních pět let, případně připravovaná opatření k odstranění závad,“ říká tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.