Ukáže rezervy i přednosti. Hodnocení dětí slovy rodiče vítají, není ale běžné

„Nejsi vždy úplně stoprocentně pozorná, býváš roztěkaná až skoro otrávená, ale přesto svoji práci zvládáš výborně a své povinnosti plníš. Rozhodně můžeš zlepšit pečlivost při psaní a vedení sešitu, není třeba spěchat a pečlivost neuškodí. V hodinách pracuješ hezky, hlásíš se, přemýšlíš o věcech a nebojíš se říci svůj názor,“ zní například část hodnocení z letošního pololetního vysvědčení třeťačky.

Nebylo to poprvé, kdy její škola přistoupila ke slovnímu hodnocení a doplnila ho i známkami. To je jedna z nejčastějších variant, jakou školy v případě použití slovního hodnocení volí - známky i vysvětlení. Když slovní hodnocení rodiče dostanou, většinou si ho chválí.

„Paní učitelka vystihla, jak to dcera s výukou na dálku má. Když nejsem v práci, vidím to. Ale mít to shrnuté na papíře pomohlo nám všem. Víme, na co se máme zaměřit, co jí jde a naopak. Na prvním stupni je ale asi snadnější než výš,“ říká otec devítileté Janičky, která chodí to čtvrté třídy. Ve škole měli slovní hodnocení premiérově, stejně jako to bylo u sebehodnocení. Janička tak sama řekla, co jí podle ní jde a co ne.

Šalamounské řešení: slovně i známkami

Doporučení o použití slovního hodnocení vydalo už pro letošní pololetní vysvědčení ministerstvo školství v souvislosti s epidemií koronaviru. Většina škol se ho ale rozhodla nenásledovat a na vysvědčení dávaly i letos známky, na které jsou zvyklé. Ty školy, které se rozhodly pro změnu, volily spíše variantu kombinace.



Podle Hany Chalušové z organizace Fórum rodičů mají z minulosti zkušenost, že rodiče přijmou pozitivně přechod na slovní hodnocení.

„Zvláště tam, kde dostali od školy podrobné informace o přínosu této formy. V soukromých školách je slovní hodnocení již běžné a rodiče ho očekávají,“ říká ke zkušenostem Chalušová, podle které mohou rodiče ze slovního hodnocení lépe poznat, v čem potřebuje jejich dítě jejich podporu. „To je to, co rodiče nyní potřebují vědět nejvíce,“ dodala.

Slovní hodnocení ministerstvo doporučilo kvůli distanční výuce. Na té byla většina žáků od začátku roku, během prvního pololetí se na ni postupně přesouvalo více ročníků a částečně trvala ve druhém pololetí. Učitelé se slovním hodnocením nemají příliš zkušeností a je třeba s ním i počítat, aby pro něj sehnaly podklady.

„Pro řadu pedagogů bylo těžké si slovní hodnocení připravit, protože je k němu třeba mít naplánované cíle, vědět na čem ho stavět a v neposlední řadě mít také odbornou oporu, aby mělo ten správný efekt,“ řekla před rozdáváním vysvědčení iDNES.cz Pavlína Loňková, učitelka z brněnské základní školy Labyrinth.

Distanční výuka jako příležitost

Praxe na školách je podle Loňkové různá i samotní učitelé se slovní hodnocení učí za pochodu a napsat ho opravdu kvalitně je úkol na několik let, než se do toho pedagogové dostanou.



I když v současné době v českých školách stále dominuje hodnocení známkou, podíl škol, které známku kombinují se slovním komentářem nebo které využívají přímo slovní hodnocení, se meziročně zvyšuje.

„Je možné, že zejména v důsledku dlouhého období distančního vzdělávání přibudu další školy, které na konci školního roku slovní hodnocení alespoň v některých případech využijí. Během distanční výuky totiž bylo potřeba hodnotit i výkony, jako je motivace, spolupráce, schopnost organizovat si čas a povinnosti apod., a to se samozřejmě známkou hodnotí obtížně,“ vysvětluje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Dlouhodobě využívá výlučně slovní hodnocení zhruba sedm procent základních škol, ale na 30 procent základních škol má se slovním hodnocením nějakou zkušenost. I když v takových školách stále převažují známky, některé žáky hodnotí i slovně.

„Například na prvním stupni, případně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mají tedy se slovním hodnocením pozitivní zkušenost a evidentně se jim alespoň v některých případech osvědčuje. Samozřejmě platí, že slovní hodnocení je náročnější na čas i obsahovou přesnost, ale v některých situacích skutečně poskytne mnohem komplexnější a relevantnější zpětnou vazbu, než prostá známka,“ dodává Andrys.

Známky jsou tradiční, školy a učitelé jsou na ně zvyklí, stejně tak to má i velká část rodičů. Do značné míry to záleží na tom, co konkrétní škole vyhovuje. Distanční vzdělávání bylo ale podle Andryse pro rozvoj slovního hodnocení nebo pro známkování doplněné o slovní komentář velkou příležitostí.