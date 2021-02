Informatika bude povinná až za tři roky. Do té doby ji mohou školy zkoušet

Plánování cesty v online mapách s propojením na vyhledávání informací o okolí namísto rozkládání papírové mapy na tabuli, kreslení v dynamických geometrických programech v hodině matematiky anebo pořizování záznamu pohybu a jeho vyhodnocení v během tělocviku. Digitální technologie mají ve školách využití napříč všemi předměty.

V plánu je, že informatika bude na školách povinná, ale později. Zatím se bude na školách předmět pouze připravovat.

„Distanční výuka přitom byla vynikající příležitost, jak na zkušenosti z ní navázat a technologie dostat i do klasické výuky. Praxe nám ukázala, že ač byla Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 nastavena dobře, nenaplnila se. Učitelé i děti se spoustu věcí museli učit za pochodu,“ říká učitel ze Základní školy generála Heliodora Píky ve Štítině u Opavy Libor Klubal. Ten se na přípravách obsahu výuky takzvané nové informatiky podílel.

Informatika ve školách najde místo

Ne všechny návrhy změn se do finální podoby dostaly. Do rozvrhů základních škol informatika pronikne, povinná bude ale až za tři roky od 1. září 2024. Do té doby školy mohou zkoušet, jak bude její podoba vypadat, až se její revize schválí.



„Vedení ministerstva školství návrh revize již projednalo. V současné době probíhají nezbytné administrativní kroky před vydáním revize. Ta bude publikována v nejbližších týdnech včetně harmonogramu náběhu revidovaného kurikula,“ popsala mluvčí resortu školství Aneta Lednová.

Na ministerstvu už pracují na administrativě a platnost je tak skoro hotová věc. Problematičtější je ale oblast digitální gramotnosti. Pro představu lze obě části přirovnat k opravě auta. To je informatika a nářadí je digitální gramotnost. Bez nářadí se ale auto těžko opravíte. Bez digitální gramotnosti tak bude výuka informatiky poloviční.



Informatika potřebuje jasně stanovené cíle, říká učitel

Vzdělávacímu obsahu je nadřazeno šest klíčových kompetencí, které představují souhrn všeho, co se mají děti ve škole naučit. Jde například o to, učit se řešit problémy, získávat nové informace a do potřebných dovedností patří samozřejmě také komunikace.



„Těmto dovednostem se ve školách obvykle nevěnuje pozornost, neboť nejsou součástí jednotných přijímaček ani státních maturit. Pokud se proto vyřeší využívání zapojení technologií jen vytvořením sedmé klíčové kompetence s názvem digitální gramotnost, výuka se pravděpodobně nikam neposune,” vysvětluje Bohuslav Hora, který učí na základní škole v Chrašticích.



V revidovaném Rámcovém vzdělávacím programu, z něhož školy vycházejí pro sestavování učiva, nahrazuje informatika celou jednu oblast. Díky tomu se budou děti učit zejména rozvoj informatického myšlení.



„Jakým způsobem bude informatika obsaženo přímo v rozvrhu, řešilo ministerstvo školství na základě poznatků a výsledků pokusného ověřování rozvoje informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách, realizovaného v letech 2018 až 2020,“ dodala Lednová.

Přesnější dotaci hodin resort nespecifikoval, ale podle pracovních verzí by mělo týdně jít o dvě hodiny na 1. stupni a čtyři hodiny na 2. stupni základních škol.