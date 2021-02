Přibývá rodin, které nemají na školní obědy. Pomoc nabízí stát i organizace

„V současné době řeší existenční problémy i lidé, kteří před pandemií nouzí netrpěli. Na jejich psychiku pak taková situace působí ještě citelněji, protože neumějí nebo se stydí říci si o pomoc,“ říká Jana Skopová, manažerka charitativních projektů organizace Women for Women.

Pro letošní školní rok tak organizace odhaduje, že bude potřeba pomoci s proplacením obědů okolo jedenácti až dvanácti tisícům žáků. „Už v průběhu prvního nouzového stavu jsme během května a června dostávali zprávy ze škol, že v příštím školním roce poroste počet dětí, kterým bude potřeba pomoci. To se bohužel potvrdilo,“ dodala s tím, že v minulém školním roce jsme pomohli zhruba 8 800 dětem.



„Dnes pomáháme více jak 9 500 dětí z celé České republiky a čísla nám rostou každým dnem,“ upozorňuje Skopová.

Právě organizace Women for Women před osmi lety na problematiku hladovějících dětí ve školách upozornila a založila projekt Obědy pro děti. Ten v roce 2014 zaštítilo ministerstvo práce a sociálních věci a o rok později i ministerstvo školství.

Každoročně se vypisují programy, které jsou určené nestátním neziskovým organizacím. Letos půjde na podporu školního stravování dětí z MŠMT 60 milionů korun. „Na projektu se tedy finančně podílíme my, naši dárci a také ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,“ přibližuje Skopová.



„Účelem naší dotační výzvy je podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodiny se ocitly v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci,“ přibližuje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.



Každá žádost se řeší individuálně

Zaplacené obědy dostává i Vítek, který chodí na první stupeň a žije jen s otcem. Ten pracuje na směny a je v invalidním důchodu. Denně ale s Vítkem chodí do školy a vyzvedává ho z družiny.



Kvůli tíživé finanční situaci rodiny už na školní obědy mnoho peněz nezbývalo. Vítkova škola proto požádala organizaci o podporu. Na Vítkovi bylo podle jeho vyučující vidět, že možnost chodit na obědy se spolužáky, je pro něj důležitá. Podařilo se mu podle ní i lépe se začlenit do třídního kolektivu. Že mají obědy na děti pozitivní vliv, potvrzuje z několikaleté zkušenosti i organizace.



„Dopady poskytnuté pomoci formou školního oběda jsou u dětí velmi rychle viditelné. Veškeré tyto efekty nám ukazují, jak velký negativní vliv má taková nucená absence školního oběda na děti,“ říká Skopová. Děti jsou díky obědům pozitivněji naladěni, výrazně se zlepší jejich školní docházka, ale i prospěch.



Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím škol. „Škola se jednorázově zaregistruje do naší online aplikace a následně zašle žádost. My ji posoudíme, eventuálně se školou zkonzultujeme. Každou žádost řešíme individuálně. Pomoc formou obědů je poskytována na základě darovací smlouvy přímo prostřednictvím základních škol a školních jídelen,“ vysvětluje Skopová z Women for Women.



Dětem proplatí obědy na celý školní rok. Případné odhlášené obědy škola vyúčtovává organizaci dvakrát ročně. Nyní je do projektu zaregistrováno 1 500 základních škol z více než čtyř tisíc, které v Česku jsou.

Jen od začátku letošního školního roku, tedy od září, se proplatily obědy více než devíti a půl tisícům žáků. Vzhledem k počtu neregistrovaných škol ale může být potřeba ještě vyšší.

Obědy do škol, MPSV

Počet podpořených dětí Počet zapojených škol

Školní rok 2015/2016 521 77 Školní rok 2016/2017 2 084 213 Školní rok 2017/2018 5 497 445 Školní rok 2018/2019 5 049 591 Školní rok 2019/2020 8 874 964

Nejvíc obědů rozdali na Moravě

Obědy pro děti kromě ministerstva školství podporuje také ministerstvo práce a sociálních věcí, které na program čerpá i evropské peníze. Na školní rok 2019/2020 měl resort Jany Maláčové připravenou 100milionovou podporu, která by pokryla obědy pro více než 17 tisíc dětí. Podle dat se z programu využila podpora pro zhruba polovinu z nich.



Mezi programy MPSV a MŠMT jsou však rozdíly. Z resortu Maláčové jde podpora rodinám na sociálních dávkách, z Plagova resortu je pomoc určena těm, kteří se ocitli na hraně chudoby. Programy obou resortů jsou na sobě nezávislé a cílí na trochu jiné rodiny. MŠMT jen na základní školy, u MPSV jde podpora i pro předškolní děti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc úzce spolupracuje s Úřadem práce, který vyplácí sociální dávky, s rodinami v pracuje a má přehled o jejich situaci. Rodiče tedy nemusí nic dokládat. Nutné je však nejen zapojení rodičů, ale i škol. Jejich seznam má Úřad práce, který rodičům v hmotné nabídne účast v projektu „Obědy do škol“.



„Pokud se do programu škola zapojí, obědvají poté děti zdarma. Kromě rodičů je tedy velice důležité i zapojení samotných škol do projektu, jinak není možné podporu dětem poskytnout,“ vysvětlilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Každoročně se podle dat od ministerstva zapojuje do projektu víc škol. Díky tomu se podpoří i více dětí. Nejvíce obědů zdarma rozdali v loňském školním roce na Moravě. V Moravskoslezském a Jihomoravském kraji je dostávají necelé čtyři tisíce dětí.