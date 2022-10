Na Václavské náměstí zamíří radikální odpůrci vlády požadující její odvolání

Radikální odpůrci vlády také sbírají podpisy pod petici požadující, aby vládu prezident republiky Miloš Zeman odvolal. Odvolávají se přitom, že Ústava ve svém článku 62 říká: „Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi.“

„Prezident sice nemůže odvolat vládu, pokud by to výklad ústavy nedovoloval, protože jeho čin by znamenal hrubé porušení ústavy, ústavního pořádku a demokratického řádu, jenže protože vláda jedná proti svrchovanosti a celistvosti republiky, má na její odvolání dle článku 62, bodu a plné právo, bez ohledu na takzvané ústavní zvyklosti,“ tvrdí Jiří Havel, jeden z představitelů iniciativy Česká republika na 1. místě, který shromažďuje podpisy pod petici za odvolání vlády.

Pozvali si i kandidátku pro volbu na Hrad

Na demonstraci s názvem Nenásilná revoluce - Česká republika na 1. místě, kterou svolal Ladislav Vrabel, má dorazit i bývalá předsedkyně předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, kterou jako kandidátku na prezidenta podpořil už dříve současný prezident Miloš Zeman.

Vitásková je přesvědčena, že se jí podaří sesbírat podpisy 100 tisíc občanů. Již v létě oznámila, že už jich má 51 tisíc, což ke kandidatuře stačí.

Má i podporu organizátora protivládních demonstrací Vrabela. Podle něho jsou dalšími vhodnými kandidáty na prezidenta bývalý místopředseda KSČM Josef Skála a profesor na lékařské fakultě Univerzity Palackého a Fakultě chemie na brněnském VUT Jaroslav Turánek, který se v době covidové epidemie profiloval jako odpůrce očkování. Ti by se na demonstraci také měli objevit.

Chtějí o plynu uzavřít smlouvy přímo s Ruskem

Na první demonstraci začátkem září iniciativa Česko na 1. místě zveřejnila své požadavky. Žádají mimo jiné uzavření smluv na plyn přímo s Ruskem, vystoupení z NATO i z Evropské unie, OSN a Světové zdravotnické organizace (WHO).

V seznamu zveřejněných požadavků bylo i ukončení „plánovaného ředění národa ukrajinskými uprchlíky“.Na předchozí demonstraci 28. září také lidé, kteří přišli podpořit protest, požadovali stop dodávkám zbraní na Ukrajinu. Tím dali jasně najevo, koho podporují v agresi Putinova Ruska proti Ukrajině.